Nesta segunda-feira (19), o RETA FINAL chega com todos os destaques do GP da Grã-Bretanha, etapa da Fórmula 1 disputada neste fim de semana em Silverstone e marcada pelo acidente entre e o britânico Lewis Hamilton, que venceu 'em casa' com a Mercedes, e o holandês Max Verstappen, que foi para o hospital após bater forte com sua Red Bull na curva Stowe após o contato com o rival.

Assim, a equipe do Motorsport.com traz as principais repercussões do caso e aborda a 'guerra' entre Verstappen, que ainda lidera o campeonato, e Hamilton, que intensificou a busca por seu oitavo título. Além disso, o programa também aborda a GT Sprint Race, com as participações de Thiago Camilo, Weldes Campos e Pedro Aizza, bem como a Porsche Cup, com as presenças de Caio Castro, Rodrigo Mello e Ricardo Fontanari.