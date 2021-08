O GP da Hungria segue dando o que falar, após a etapa caótica que fechou a primeira metade do campeonato de 2021. A vitória inédita de Esteban Ocon foi apenas um dos ingredientes da corrida que ficará na memória dos fãs.

O ‘strike’ de Valtteri Bottas logo na largada, o pega insando entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso, a polêmica punição de Sebastian Vettel, além do estado do carro que Max Verstappen terminou, são apenas alguns dos assuntos que o RETA FINAL vai tratar nesta segunda-feira.

O programa será comandado por Erick Gabriel e terá as participações de Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky, todos repórteres do Motorsport.com.

