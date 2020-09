RETA FINAL: Hamilton na RBR? Wolff fora da Mercedes? A ‘metralhadora’ de Jordan e mais da F1 com Alonso e cia

Após um fim de semana recheado de atrações no esporte a motor, o Motorsport.com retoma sua programação ao vivo no YouTube com o RETA FINAL. Entre os convidados, Ricardo Zonta, piloto Shell que venceu a etapa do Velocitta da Porsche Cup Endurance Series neste sábado.

O ex-piloto da Fórmula 1 abrilhantará o programa que também destaca as principais novidades da categoria máxima do automobilismo mundial. Entre as últimas notícias, as polêmicas declarações do ex-chefe de equipe Eddie Jordan, que falou sobre Lewis Hamilton e Toto Wolff.

Além disso, novidades sobre a relação entre Renault e Daniel Ricciardo e a primeira aparição de Fernando Alonso na fábrica do time amarelo, visando seu retorno à F1 na temporada 2021. Sem contar as notícias sobre MotoGP e 24 Horas de Le Mans.

Tudo isso e mais você confere com os jornalistas Carlos Costa, Erick Gabriel e Guilherme Longo, do Motorsport.com.

Acompanhe ao vivo

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?