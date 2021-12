Nesta segunda-feira (13), o RETA FINAL chega com os principais destaques da Fórmula 1 após a final de 2021 em Abu Dhabi, onde Max Verstappen foi coroado campeão sobre Lewis Hamilton no último domingo.

O programa debate as últimas notícias da categoria e também recebe o piloto Gabriel Casagrande, que conquistou seu primeiro título da Stock Car neste fim de semana.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fabio Tarnapolsky, todos repórteres do Motorsport.com.

