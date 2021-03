Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com tudo para abordar todos os destaques do GP do Bahrein, que abriu a temporada 2021 da Fórmula 1, com as polêmicas que nortearam a prova, além da grande batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

O programa também recebe o piloto Felipe Drugovich, brasileiro que se destaca na Fórmula 2 e que também correu neste fim de semana em Sakhir, na primeira rodada tripla da categoria.

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

