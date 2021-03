RETA FINAL - Mercedes mal e brilho de Verstappen: pré-temporada da F1 em destaque

A Fórmula 1 colocou seus carros na pista no fim de semana, com os testes de pré-temporada no Bahrein, palco da primeira corrida da temporada 2021. Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido nos três únicos dias de ensaio, mas o que surpreendeu foi a Mercedes tendo que enfrentar problemas de confiabilidade e equilíbrio do W12.

AlphaTauri, McLaren e Ferrari também se destacaram pelo lado positivo, por outro lado, a Aston Martin, de Sebastian Vettel, deixou a desejar.

Para debater com os jornalistas Carlos Costa, Erick Gabriel e Guilherme Longo, o narrador e comentarista dos canais ESPN/Fox Sports também colocará sua colher na discussão.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.