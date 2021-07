No último final de semana, foi realizado o GP da Áustria de Fórmula 1, a segunda de duas corridas da categoria máxima do automobilismo no país europeu em 2021. Quem faturou a vitória foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, não conseguiu nem o pódio. Culpa da equipe?

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

