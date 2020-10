RETA FINAL: O mercado da F1, ‘aposentadoria’ de Vettel e o embate entre Senna, Schumi e Hamilton

O último domingo não teve Fórmula 1, mas a segunda-feira chega com o noticiário movimentado sobre a categoria máxima do esporte a motor mundial, com análises de mercado, comparações de lendas e muito mais.

Além disso, esta semana marca os 30 anos do bicampeonato de Ayrton Senna na F1. Por isso, o RETA FINAL tem o jornalista Mário Andrada como convidado.

