Nesta segunda-feira, o RETA FINAL recebe um convidado mais do que especial: trata-se do piloto Felipe Drugovich, brasileiro que é destaque na Fórmula 2. Além de falar sobre sua temporada, o competidor analisará os destaques da Fórmula 1 em 2021, com foco na 'guerra' entre Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes.

O RETA FINAL é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.