Nesta segunda-feira (18), o RETA FINAL chega recheado com as principais notícias da Fórmula 1 antes do GP dos Estados Unidos, que inicia a contagem regressiva para o fim da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo.

Além de tratar da elite do esporte a motor mundial, o programa também recebe como convidados os pilotos da Porsche Cup, Dennis Dirani e Mateus Iorio, vencedores em suas categorias em Goiânia.

O RETA FINAL é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, repórteres do Motorsport.com.

