RETA FINAL: Repercussão do recorde de Hamilton com participação de Raí Caldato

Nesta segunda-feira, o Motorsport.com completa sua programação especial sobre o GP de Eifel com o RETA FINAL, que destaca a vitória e o recorde de Lewis Hamilton, que igualou os 91 triunfos de Michael Schumacher na Fórmula 1.

O programa aborda as principais repercussões da histórica corrida de Nurburgring e recebe o designer do capacete de Hamilton, Raí Caldato.

