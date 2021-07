Nesta segunda, o RETA FINAL chega com todas as notícias prévias ao GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, disputado no próximo domingo em Silverstone. Além das atrações habituais relativas à prova inglesa, os destaques são as movimentações do mercado de pilotos para 2022 e o novo formato do fim de semana, com classificação na sexta e corrida sprint no sábado para definição do pole. O convidado é o piloto Dudu Barrichello, que fez a sua estreia na Stock Car no fim de semana de Cascavel, ao lado do pai, Rubens.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.