Nesta segunda-feira (31), o programa RETA FINAL chega recheado de atrações e celebra a quarta vitória de Helio Castroneves nas 500 Milhas de Indianápolis. Além disso, toda a análise prévia do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, com promessa de polêmicas em Baku, e tudo da etapa inaugural da Porsche Cup Brasil, realizada neste fim de semana no Velocitta. Como convidados, os principais nomes da categoria que é destaque no automobilismo brasileiro.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem os comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Nayara Coelho, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

