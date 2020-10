RETA FINAL: Treta mundial no kart, prévia da F1 em Nurburgring e destaques do automobilismo nacional

O último fim de semana do esporte a motor não teve Fórmula 1, mas não faltaram destaques do mundo nas pistas, com notícias importantes desde o kartismo até o automobilismo brasileiro.

A principal delas foi a grande ‘treta’ no Mundial de Kart, com direito a arremesso de peça e vias de fato em Lonato. Para comentar os incidentes, o RETA FINAL recebe Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart em cima de Fernando Alonso.

O outro convidado do programa desta segunda-feira é Cesar Ramos, novo líder da Stock Car após a rodada tripla de Cascavel.

Assista ao vivo