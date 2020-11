RETA FINAL: Tudo da estreia de Pietro Fittipaldi na F1 e a repercussão do acidente de Grosjean

Nesta segunda-feira, após o acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de Fórmula 1, a Haas confirmou que o brasileiro Pietro Fittipaldi correrá no GP de Sakhir. O RETA FINAL aborda a volta do País ao grid da categoria e muito mais.

Entre os destaques, a repercussão da batida de Grosjean e notícias sobre a recuperação do francês, além de novidades sobre o mexicano Sergio Pérez, que sairá da Racing Point no fim de 2020.

O programa também recebe JP de Oliveira, piloto brasileiro que conquistou mais um título no Japão no fim de semana.

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?