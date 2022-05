Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda, o RETA FINAL vai debater como fica a disputa pelo título da Fórmula 1, após o GP de Miami, circuito que estreou na categoria máxima do automobilismo mundial nesse final de semana.

Após duas vitórias consecutivas do atual campeão, Max Verstappen, as coisas não parecem mais tão favoráveis para a Ferrari de Charles Leclerc. Enquanto isso, a Mercedes continua a lutar para tirar resultados satisfatórios com o seu "mal-nascido" W13. Ademais, informações sobre as demais categorias do esporte a motor que entraram nas pistas mundo a fora.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo.

