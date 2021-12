Nesta segunda, o RETA FINAL chega com todas as polêmicas do GP da Arábia Saudita, penúltima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Disputada no último domingo, a corrida foi caótica e deixou Max Verstappen e Lewis Hamilton empatados antes da Grande Final do próximo fim de semana, em Abu Dhabi.

Por isso, o programa debate, as tretas de Jeddah e projeta a decisão da temporada em Yas Marina. Além disso, a atração aborda as finais de campeonato da GT Sprint Race, que definiu seus campeões no Autódromo Internacional de Curitiba, e da Porsche Cup, que encerrou sua temporada com a disputa dos 500 km de Interlagos, no sábado.

