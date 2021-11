Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com diversas atrações antes do GP da Arábia Saudita, penúltima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Como destaque, a possibilidade de Max Verstappen ter uma troca no motor de sua Red Bull-Honda.

Além disso, as homenagens a Sir Frank Williams e a participação de pilotos da GT Sprint Race, que realiza sua grande final deste ano no próximo fim de semana, em Curitiba.

O RETA FINAL é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Guilherme Longo e Fabio Tarnapolsky, todos repórteres do Motorsport.com.

