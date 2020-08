O último fim de semana do esporte a motor foi agitado, com disputa de 500 Milhas de Indianápolis, GP da Estíria de MotoGP e Corrida do Milhão Solidário da Stock Car, além de novidades sobre a Fórmula 1.

Por isso, o RETA FINAL desta segunda-feira aborda as principais notícias das categorias e projeta o que esperar da da Williams após a venda na F1. A Indy 500 também é destaque, com o brilho de Takuma Sato e a timidez de Fernando Alonso.

Além disso, tudo sobre as polêmicas da MotoGP, com Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Valentino Rossi e cia. Por último, mas não menos importante, a polêmica vitória de Ricardo Zonta em Interlagos.

