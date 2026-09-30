A Fórmula 1 chega ao ponto intermediário de sua atual rodada tripla de corridas neste fim de semana, com o GP do Bahrein na Malásia, servindo como a 16ª etapa da temporada de 2026.

É a primeira vez que a F1 volta a correr no país desde 2017, devido aos conflitos no Oriente Médio, que levaram à transferência da sede do GP do Bahrein para o circuito malaio em 2026

Mas esse não é o único assunto em destaque; por isso, aqui estão cinco pontos a serem observados no GP do Bahrein na Malásia.

O tão esperado retorno de Sepang

Sepang Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Sepang já foi uma parada obrigatória no calendário da F1, tendo sido sede da prova de 1999 a 2017, antes que a falta de financiamento levasse ao fim do GP da Malásia.

Foi um momento particularmente decepcionante, pois Sepang foi palco de vários momentos clássicos ao longo dos anos, seja o infame incidente “Multi 21” da Red Bull, envolvendo Sebastian Vettel e Mark Webber em 2013, as chances de título de Lewis Hamilton indo por água abaixo três anos depois, ou a Ferrari tendo, de forma controversa, sua dobradinha restabelecida pela FIA em 1999.

A pista malaia também exige muito dos pilotos, com uma série de curvas de média e alta velocidade entre as duas icônicas retas.

“A pista é incrível”, disse Hamilton em Baku na semana passada. “É uma pista que proporciona boas corridas e, na hora de decidir quais pistas incluir no calendário do ano, ela deveria fazer parte da tomada de decisão".

Mas as corridas deste ano devem ser bem diferentes devido aos regulamentos de 2026 e, de maneira semelhante a Baku, os pilotos precisam ser espertos na hora de usar a bateria, já que essas duas retas podem facilmente consumir toda a energia.

Há também o clima muito imprevisível de Kuala Lumpur a ser levado em conta, que registrou fortes tempestades na quarta-feira (30), mas a previsão para domingo é de tempo seco.

Reviravolta de Russell?

George Russell, Mercedes Foto: Peter Fox / Getty Images

“Se a temporada tivesse começado hoje, ou desde o recesso, sinto que teria sido capaz de lutar". Essas foram as palavras de George Russell após vencer o GP do Azerbaijão largando da pole — seu terceiro triunfo da temporada —, enquanto o fim de semana foi bem mais complicado para seu companheiro de equipe da Mercedes, Kimi Antonelli, que se recuperou e terminou em quinto depois de largar em 16º devido a um acidente na Q1.

Isso significa que a vantagem de Antonelli no campeonato diminuiu de 81 pontos para 66 sobre Russell, segundo colocado, mas com apenas mais sete etapas programadas no momento, o britânico está bem ciente de que suas esperanças de conquistar o título estão, na prática, acabadas.

“Tenho essa grande desvantagem”, acrescentou. “Isso pode mudar rapidamente. Portanto, não estou atrás disso. Estou buscando vencer todas as corridas e o que tiver que ser, será".

Mas será que sua afirmação sobre a pausa de meio de temporada faz sentido? Não exatamente, já que sua diferença de pontos na verdade aumentou em sete desde então; no entanto, não há como negar que seu desempenho certamente melhorou.

Tudo o que ele pode fazer é levar esse ímpeto para este fim de semana, embora Antonelli tenha grande influência nisso, pois, até Baku, o piloto de 20 anos vinha sendo impecável em 2026. “Eu sempre estava um passo atrás. No próximo fim de semana, estarei de volta ao meu nível”, prometeu o líder do campeonato no Azerbaijão.

Considerando sua forma neste ano, só podemos esperar que seja esse o caso. Especialmente porque a Mercedes também deve trazer seu tão esperado pacote de grandes atualizações.

Como será o desempenho da Red Bull?

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

A enxurrada de atualizações da Mercedes para a Malásia provavelmente chega em um momento ruim para a Red Bull, que só recentemente conseguiu voltar à briga pela ponta. A equipe austríaca subiu ao pódio em cinco dos últimos seis GPs, incluindo um pódio duplo no fim de semana passado graças às atualizações em seu RB22 — um carro que ainda não venceu este ano.

Mas, justamente quando havia diminuído a diferença, esse déficit pode voltar a aumentar se a equipe das 'Flechas de Prata' acertar em cheio em suas atualizações. “Se eles trouxerem uma atualização para a Malásia, então a situação vai ficar um pouco mais difícil para nós”, disse Max Verstappen.

“Se a Mercedes trouxer uma atualização e ela funcionar, então eles darão mais um passo à frente, e isso não é o que a gente quer. Vai tornar ainda mais difícil vencer, mas vamos tentar a cada fim de semana e, claro, se houver uma oportunidade, vamos atrás dela".

Isso levanta a questão de se a Red Bull terá desperdiçado sua última oportunidade realista de vitória em 2026 em Baku no último fim de semana, onde Verstappen cruzou a linha de chegada 0s196 atrás de Russell, após mostrar um ritmo de corrida impressionante partindo da oitava posição no grid.

Muito disso se deveu ao ritmo que as equipes da Red Bull mostraram naquela longa reta de Baku e, com duas retas semelhantes na Malásia, a equipe pode voltar à briga neste fim de semana. Mas Sepang ainda é uma incógnita e, se as atualizações da Mercedes realmente cumprirem o que prometeram, a Red Bull pode voltar à estaca zero.

Este fim de semana pode ser um verdadeiro teste decisivo para saber se o ritmo em Baku foi um caso isolado para a Red Bull ou não.

Questões sobre o mercado de pilotos

Fernando Alonso, Aston Martin Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

As notícias sobre o mercado de pilotos para 2027 estiveram particularmente agitadas nesta semana, com Fernando Alonso confirmando na terça-feira (29) que permanecerá na F1, e a Haas, na quarta-feira (30), que Esteban Ocon deixará a equipe americana no final da temporada atual.

Nenhum dos anúncios foi tão surpreendente, pois, embora Alonso tenha sido questionado durante meses sobre seu futuro — e o piloto de 45 anos se recusasse a responder de forma clara —, acredita-se que isso tenha sido apenas uma estratégia do campeão mundial para aumentar a pressão sobre a F1 a fim de que ela fizesse ajustes em seu regulamento. Um conjunto de regras que Alonso tem criticado abertamente.

No entanto, é de se esperar que o espanhol se pronuncie sobre os motivos pelos quais permanecerá na F1 em 2027, especialmente considerando o carro pouco competitivo da Aston Martin, e por quanto tempo ele ainda poderá continuar.

Mas isso é um grande luxo, considerando que Ocon está lutando por seu futuro, com seus planos ainda por serem confirmados.

O francês deixou claro que acredita que suas dificuldades nos últimos dois anos se devem a um carro da Haas inconsistente, apesar de ter sido constantemente superado pelo jovem companheiro de equipe Oliver Bearman. “Sou um dos melhores e não tenho medo de dizer isso”, afirmou o vencedor de uma corrida de GP no último fim de semana.

Bem, é hora de ele provar isso, pois sua posição no grid do ano que vem está em risco. Será que a F1 verá Ocon numa performance impressionante neste fim de semana?

Como Norris e Colapinto reagirão após Baku?

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Foto: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Uma das pautas de Baku foi a repercussão da batida entre Franco Colapinto, Pierre Gasly e Lando Norris, que resultou em uma penalidade de cinco posições no grid para o argentino em Sepang e uma enxurrada de insultos nas redes sociais.

Norris pediu desculpas por ter exigido que Colapinto fosse suspenso e por ter dado a entender que ele não deveria estar na F1, tendo se tornado alvo dos torcedores do Colapinto, enquanto a Alpine fez seu quarto apelo para que cessassem os ataques nas redes sociais nos um ano e meio em que o argentino corre pela equipe.

Todas as partes esperam deixar para trás esse incidente desagradável, que não colocou ninguém em boa luz, mas não há como escapar do problema recorrente que a F1 enfrenta com a tempestade de ódio online que se intensifica sempre que Colapinto tem até mesmo um pequeno desentendimento com outro piloto – uma questão que só foi alimentada durante a crítica de Norris após a corrida de Baku.

O chefe da Alpine, Flavio Briatore, também deu a entender que haveria punição interna para Colapinto, depois que ele acabou com a chance dos dois pilotos pontuarem. Considerando o histórico de Briatore, a punição vai ser bem mais pesada do que uma leve reprimenda.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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