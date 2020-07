Ricciardo diz que Stroll foi “desesperado” em incidente na Áustria

Daniel Ricciardo trouxe a público sua frustração por conta de uma manobra “desesperada” de Lance Stroll e acredita que o piloto da Racing Point merecia uma punição após o embate no GP da Estíria de F1, disputado na Áustria neste domingo (12).

O australiano defendia a sexta colocação contra os avanços de Stroll nas voltas finais - com Lando Norris também se aproximando. No giro 70, o canadense tentou a ultrapassagem por dentro na curva 3 e forçou ambos os carros para fora da pista.

Ricciardo, inclusive, afirmou sentir que Stroll merecia punição, mas os comissários não tomaram nenhuma ação em uma investigação realizada após a prova. O piloto da Renault discordou fortemente do resultado, sentindo que precisou tomar uma ação para evitar uma batida com o piloto canadense.

“Primeiramente, ele não passou, ele nos forçou para fora do traçado”, disse Ricciardo, em entrevista à Sky Sports F1. “Eu sempre serei autocrítico comigo e eu deveria ter fechado a porta, mas eu não acho que ele teria feito a manobra, então acho que foi desesperado”.

“Acho que o Lando (Norris) estava vindo e acredito que ele (Stroll) precisava fazer alguma coisa, senão o Lando iria passá-lo. Eu faço a curva e nós batemos, então é um final frustrante e ainda perdemos uma posição para o Lando”.

Os comissários viram a colisão como um incidente de corrida, algo com que Stroll concordou.

“Eu estava alcançando o Ricciardo, mas eu passei todo o segundo stint tentando conseguir uma boa manobra nele. Mas ele estava muito forte entrando na curva 1 e saindo da curva 1”, disse o piloto da Racing Point.

“Isso fez com que fosse muito desafiador para que eu o ultrapassasse. E eu finalmente vi a oportunidade, foi uma bem pequena e aproveitei. Acabou sendo uma última volta bem agitada, mas emocionante para todos”.

