Daniel Ricciardo acredita que é "cedo" para falar das chances da Renault de terminar no pódio no GP da Rússia, apesar de se sentir "ligado" nos treinos de Fórmula 1 realizados nesta sexta-feira em Sochi.

Ricciardo conseguiu ser o melhor do resto atrás dos pilotos dominantes da Mercedes, terminando o segundo treino em terceiro lugar, mais de um segundo atrás do tempo de Valtteri Bottas.

Ricciardo conseguiu derrotar os pilotos da McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris, que ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente, além de terminar meio segundo à frente de Max Verstappen, da Red Bull.

Verstappen disse acreditar que seria "difícil" para vencer a Renault pelo terceiro lugar na classificação no sábado, com Ricciardo reconhecendo que se sentia confortável no carro em Sochi.

"É provavelmente a primeira vez que fico realmente 'ligado' por aqui. Foi bom", disse o australiano, que terminou em quarto em duas das últimas três corridas, perdendo por pouco um pódio em Spa e Mugello.

Questionado se poderia alcançar um pódio em Sochi, Ricciardo disse que era "cedo”. "Se pudermos colocá-lo bem aqui no classificatório, então com certeza estarei confiante disso", disse.

