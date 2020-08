Após serem superados por Nico Hulkenberg na classificação para o GP dos 70 anos da Fórmula 1, Max Verstappen e Daniel Ricciardo elogiaram o desempenho do alemão, que substitui Sergio Pérez nas corridas da Inglaterra. O piloto da Red Bull disse que Hulk "merece estar na F1", enquanto o australiano prometeu 'caçar' o ex-companheiro na corrida.

Hulkenberg cravou o terceiro melhor tempo no quali, e largará atrás apenas das Mercedes. Verstappen larga logo atrás dele, em quarto, e Ricciardo parte da quinta posição.

Questionado sobre o que espera para a corrida deste domingo, o "Mr. Sorriso" afirmou que se preocupa com a estratégia de Verstappen, mas que seu foco está em Hulkenberg.

“Normalmente, eu olho para os caras ao meu redor”, disse Ricciardo. “Acho que Max terá um pouco mais de ritmo de corrida, mas ele está começando com pneus duros, o que parece muito bom, mas pode não funcionar. Ele pode estar em sua própria pequena corrida".

Caçada a Hulkenberg

Ricciardo não poupou elogios ao ex-companheiro e destacou o feito do alemão, que se classificou a sua frente mesmo após passar meses "sentado no sofá".

“O Hulk chegou, acho que ele ajustou o pescoço esta semana, está se sentindo livre e pronto para correr”, brincou Ricciardo.

“Mas, honestamente, tiro o chapéu para ele. Todos nós sabemos que o carro está funcionando. Não quero apenas dizer que é o carro. Ele obviamente fez um trabalho muito bom e ficar sentado no sofá por tanto tempo não é fácil. Mesmo sendo um veterano, não é fácil fazer isso".

Apesar de se dizer atento ao ritmo de Verstappen, o australiano da Renault afirmou que sua meta ao longo da corrida será 'caçar' Hulkenberg e até brincou sobre quando pretende ultrapassar o ex-companheiro.

“Mas eu sinto que Nico pode ser um alvo amanhã, com certeza. Acho que até pelo fato de ele não ter feito uma corrida ou distância de corrida inteira ainda, e por ele estar apenas começando a entender o carro, também não sei se ele tinha fãs aqui. Talvez alguém tenha sorte de pegar ele em uma das curvas de alta velocidade por volta da volta 20", brincou o australiano.

“Ele obviamente tem o carro na mão, mas eu acho que ele terá alguns outros obstáculos para enfrentar amanhã, então isso certamente poderia trazê-lo para a batalha, e eu acho que será uma boa. E penso que Max é o desconhecido. Vamos ver como ele vai com pneus duros”.

Verstappen diz que Hulk merece vaga na F1

O piloto da Red Bull ousou na estratégia para a corrida e foi para o Q2 com pneus duros, o que lhe garantirá um primeiro stint mais longo no começo da corrida. Após o fim do classificatório, Verstappen lamentou a quarta posição no grid, mas celebrou a conquista de Hulkenberg e disse que o alemão merece uma vaga na Fórmula 1.

“Em primeiro lugar, hoje não fiquei muito contente com a forma como a qualificação funcionou para nós. Mas fiquei muito feliz por Nico ser o terceiro”, afirmou Verstappen.

“Ele fez um trabalho incrível no quali”, disse o holandês. “A Racing Point fez um trabalho muito bom durante o inverno, mas eu realmente espero que isso ajude Nico a encontrar uma vaga para o próximo ano, porque ele definitivamente merece estar na F1".

“Definitivamente, existem alguns pilotos que não são tão bons quanto ele no momento, e eles estão na F1. Espero que seja um grande impulso para ele", concluiu.

Assista o Q4, que traz debate o sábado na Inglaterra:

