Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

Ricciardo sofre acidente de moto e é levado ao hospital na Austrália

Ele estava pilotando na floresta tropical de Daintree

Editado:
Daniel Ricciardo, aplicativo Visa Cash da equipe RB F1

O ex-piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo sofreu um acidente de moto na Austrália e precisou ser levado para o hospital em Queensland. Ele sofreu ferimentos leves na clavícula enquanto pilotava pela floresta tropical de Daintree, considerada a mais antiga do mundo.

Leia também:

Segundo as informações publicadas pelo PlanetF1, o piloto foi levado ao hospital que fica cerca de 50 quilômetros do local do acidente e recebeu atendimento médico, mas os relatórios apontam que não aconteceu nada de mais grave.

Desde sua saída da F1, no GP de Singapura de 2024, Ricciardo tem se mantido longe das mídias e está curtindo a aposentadoria, se arriscando em novos ambientes. Nos últimos meses, ele foi visto em uma conferência onde brincou sobre sua nova barba e também compartilhou sua experiência no Alasca, observando com humor que "a melhor coisa foi não ter sido atacado por um urso pardo".

"Não fiz a barba, a barba é meu refúgio agora. Depois de anos vivendo a toda velocidade, encontrei momentos de calma. Fiz caminhadas, estive até no Alasca e, felizmente, não encontrei um urso pardo. Aprendi a apreciar mais as pequenas coisas e a valorizar minha família e meus amigos. Também estou trabalhando para ser menos egoísta e ouvir mais os outros.

Embora alguns fãs sonhem com um retorno à categoria máxima, chegando até mesmo a associá-lo a um possível projeto da Cadillac para 2026, o próprio Ricciardo deixou claro que seu tempo na F 1 chegou ao fim.

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

Principais comentários

Últimas notícias

F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"
Ricciardo sofre acidente de moto e é levado ao hospital na Austrália

Ricciardo sofre acidente de moto e é levado ao hospital na Austrália

F1 Fórmula 1
Ricciardo sofre acidente de moto e é levado ao hospital na Austrália
F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris
MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

MotE MotoE
MotoE: Ferrari supera Casadei em duelo acirrado e vence na Áustria; Granado sofre queda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros