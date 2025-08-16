Ricciardo sofre acidente de moto e é levado ao hospital na Austrália
Ele estava pilotando na floresta tropical de Daintree
O ex-piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo sofreu um acidente de moto na Austrália e precisou ser levado para o hospital em Queensland. Ele sofreu ferimentos leves na clavícula enquanto pilotava pela floresta tropical de Daintree, considerada a mais antiga do mundo.
Segundo as informações publicadas pelo PlanetF1, o piloto foi levado ao hospital que fica cerca de 50 quilômetros do local do acidente e recebeu atendimento médico, mas os relatórios apontam que não aconteceu nada de mais grave.
Desde sua saída da F1, no GP de Singapura de 2024, Ricciardo tem se mantido longe das mídias e está curtindo a aposentadoria, se arriscando em novos ambientes. Nos últimos meses, ele foi visto em uma conferência onde brincou sobre sua nova barba e também compartilhou sua experiência no Alasca, observando com humor que "a melhor coisa foi não ter sido atacado por um urso pardo".
"Não fiz a barba, a barba é meu refúgio agora. Depois de anos vivendo a toda velocidade, encontrei momentos de calma. Fiz caminhadas, estive até no Alasca e, felizmente, não encontrei um urso pardo. Aprendi a apreciar mais as pequenas coisas e a valorizar minha família e meus amigos. Também estou trabalhando para ser menos egoísta e ouvir mais os outros.
Embora alguns fãs sonhem com um retorno à categoria máxima, chegando até mesmo a associá-lo a um possível projeto da Cadillac para 2026, o próprio Ricciardo deixou claro que seu tempo na F 1 chegou ao fim.
