Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Lançamento de 2027 no Rio de Janeiro “será ainda maior” que anos anteriores, aponta Ezpeleta

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Lançamento de 2027 no Rio de Janeiro “será ainda maior” que anos anteriores, aponta Ezpeleta

F1: FIA suspende restrições a pilotos e equipes da Rússia em competições internacionais; saiba mais

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: FIA suspende restrições a pilotos e equipes da Rússia em competições internacionais; saiba mais

Collet encara desafio em etapa inédita da Indy no circuito de rua no Canadá

Indy
Markham
Collet encara desafio em etapa inédita da Indy no circuito de rua no Canadá

Di Grassi faz últimas corridas como profissional neste fim de semana com a F-E em Londres

Fórmula E
Di Grassi faz últimas corridas como profissional neste fim de semana com a F-E em Londres

Drugovich encerra primeira temporada completa na F-E buscando vitórias em Londres

Fórmula E
Drugovich encerra primeira temporada completa na F-E buscando vitórias em Londres

ANÁLISE F1: Por que Cadillac trocou chefe de equipe no meio da temporada de estreia

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Por que Cadillac trocou chefe de equipe no meio da temporada de estreia

NASCAR: Carro com pintura icônica de Kyle Busch retorna em homenagem

NASCAR Cup
Bristol II
NASCAR: Carro com pintura icônica de Kyle Busch retorna em homenagem

EXCLUSIVO: Bortoleto esclarece mistério sobre contrato com a Audi na F1

Fórmula 1
EXCLUSIVO: Bortoleto esclarece mistério sobre contrato com a Audi na F1
Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Ricciardo: “Troco mensagens com Max com mais frequência; Lando é péssimo nisso”

Ex-piloto da F1 revelou que mantém maior contato com Verstappen e brincou sobre a dificuldade de conversar por mensagens com Norris

Neşe Akkoyun
Publicado:
Verstappen-Ricciardo_2026-01-14-111055_czuz.jpg

Daniel Ricciardo, que deixou a Fórmula 1 após o GP de Singapura de 2024 e atualmente atua como embaixador da Ford Racing, revelou que Max Verstappen é um dos antigos companheiros de equipe com quem mantém mais contato. O australiano também brincou sobre a dificuldade de trocar mensagens com Lando Norris.

Leia também:

Em entrevista ao podcast Box Box with Bella, Ricciardo contou que conversa com Verstappen com mais frequência e apontou uma diferença curiosa em relação a Norris, com quem dividiu a McLaren.

“Lando é péssimo para mandar mensagens de texto”, brincou Ricciardo.

“Acho que ele se cansa depois de algumas mensagens e para de responder completamente.”

“Envio uma quantidade incrível de mensagens de voz. Talvez seja egoísmo, mas eu realmente gosto de enviar mensagens de voz.”

Ricciardo e Verstappen foram companheiros de equipe na Red Bull entre 2016 e 2018, enquanto o australiano dividiu a McLaren com Norris nas temporadas de 2021 e 2022.

Afastado das competições desde sua saída da F1, Ricciardo também voltou a falar sobre a possibilidade de retornar às pistas em outra categoria. Embora não tenha descartado definitivamente um retorno, afirmou estar satisfeito com a atual fase de sua vida.

“Ultimamente, tenho recebido essa pergunta com menos frequência porque acho que já expliquei a situação para pessoas suficientes.”

“Quero agir com maturidade e não descartar as coisas de imediato, porque nunca se deve dizer ‘nunca’.”

“No entanto, estou realmente gostando de onde estou agora e de não estar competindo. Estou saboreando as pequenas coisas da vida; não ter que estar constantemente em algum lugar me faz bem.”  

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Cadillac diz que rumor sobre Rafa Câmara para 2027 é “infundado”, mas admite: “As coisas podem mudar”
Próximo artigo EXCLUSIVO: Bortoleto esclarece mistério sobre contrato com a Audi na F1

Principais comentários
Mais de
Neşe Akkoyun

F1: Williams prepara oferta milionária para segurar Sainz, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Williams prepara oferta milionária para segurar Sainz, diz site

"Verstappen ficará feliz com mudanças e continuará conosco", acredita CEO da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
"Verstappen ficará feliz com mudanças e continuará conosco", acredita CEO da F1

F1: Ferrari fecha plano de atualizações de 2026 e já avança em projeto de 2027, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari fecha plano de atualizações de 2026 e já avança em projeto de 2027, diz site

Últimas notícias

MotoGP: Lançamento de 2027 no Rio de Janeiro “será ainda maior” que anos anteriores, aponta Ezpeleta

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Lançamento de 2027 no Rio de Janeiro “será ainda maior” que anos anteriores, aponta Ezpeleta

F1: FIA suspende restrições a pilotos e equipes da Rússia em competições internacionais; saiba mais

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: FIA suspende restrições a pilotos e equipes da Rússia em competições internacionais; saiba mais

Collet encara desafio em etapa inédita da Indy no circuito de rua no Canadá

Indy
Markham
Collet encara desafio em etapa inédita da Indy no circuito de rua no Canadá

Di Grassi faz últimas corridas como profissional neste fim de semana com a F-E em Londres

Fórmula E
Di Grassi faz últimas corridas como profissional neste fim de semana com a F-E em Londres