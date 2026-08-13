F1 - Ricciardo: “Troco mensagens com Max com mais frequência; Lando é péssimo nisso”
Ex-piloto da F1 revelou que mantém maior contato com Verstappen e brincou sobre a dificuldade de conversar por mensagens com Norris
Daniel Ricciardo, que deixou a Fórmula 1 após o GP de Singapura de 2024 e atualmente atua como embaixador da Ford Racing, revelou que Max Verstappen é um dos antigos companheiros de equipe com quem mantém mais contato. O australiano também brincou sobre a dificuldade de trocar mensagens com Lando Norris.
Em entrevista ao podcast Box Box with Bella, Ricciardo contou que conversa com Verstappen com mais frequência e apontou uma diferença curiosa em relação a Norris, com quem dividiu a McLaren.
“Lando é péssimo para mandar mensagens de texto”, brincou Ricciardo.
“Acho que ele se cansa depois de algumas mensagens e para de responder completamente.”
“Envio uma quantidade incrível de mensagens de voz. Talvez seja egoísmo, mas eu realmente gosto de enviar mensagens de voz.”
Ricciardo e Verstappen foram companheiros de equipe na Red Bull entre 2016 e 2018, enquanto o australiano dividiu a McLaren com Norris nas temporadas de 2021 e 2022.
Afastado das competições desde sua saída da F1, Ricciardo também voltou a falar sobre a possibilidade de retornar às pistas em outra categoria. Embora não tenha descartado definitivamente um retorno, afirmou estar satisfeito com a atual fase de sua vida.
“Ultimamente, tenho recebido essa pergunta com menos frequência porque acho que já expliquei a situação para pessoas suficientes.”
“Quero agir com maturidade e não descartar as coisas de imediato, porque nunca se deve dizer ‘nunca’.”
“No entanto, estou realmente gostando de onde estou agora e de não estar competindo. Estou saboreando as pequenas coisas da vida; não ter que estar constantemente em algum lugar me faz bem.”
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