Kevin Magnussen e Romain Grosjean estão deixando a Fórmula 1 após a Haas substituí-los pelos novatos Mick Schumacher e Nikita Mazepin de 2021.

Magnussen e Grosjean passaram quatro anos como companheiros de equipe na Haas, eventualmente construindo um relacionamento saudável testado por vários incidentes na pista.

Em Abu Dhabi, Magnussen homenageou o seu agora ex-companheiro, dizendo que o ritmo de volta "fenomenal" de Grosjean fez do dinamarquês um melhor classificador.

"Acho que Romain foi um piloto incrivelmente rápido em uma volta, não que ele não seja rápido na corrida, ele é super rápido na corrida também, mas especialmente em uma volta, ele é algo especial", disse Magnussen.

“Acho que tê-lo como referência, especialmente na classificação, realmente me tornou um qualificador melhor. Você precisa muito acertar para vencer o Romain na classificação.”

"É difícil imaginar que alguém possa ser muito mais rápido do que ele, porque em seu dia, ele é fenomenal em uma volta."

Magnussen acredita que Grosjean está subestimado depois de enfrentar críticas nos últimos anos por estar sujeito a erros.

“Eu acho a F1 engraçada, porque Romain cometeu alguns erros nos últimos anos que ganharam muita atenção, e acho que tirou dele parte do crédito que deveria ter recebido por suas habilidades no carro”, acrescentou Magnussen.

"Meu sentimento pessoal é que não há muitas pessoas que podem ser mais rápidas do que ele em uma volta."

Após seis temporadas em tempo integral na F1, Magnussen migrará para os carros esportivos com a Chip Ganassi Racing, pilotando o protótipo Cadillac Daytona da equipe americana no IMSA Weathertech Sportscar Championship.

Grosjean está se recuperando das queimaduras nas mãos, que sofreu durante o violento acidente na primeira volta do GP do Bahrein.

Antes do acidente, o piloto de 34 anos estava refletindo sobre uma possível transferência para a IndyCar, mas desde o Bahrein ele admitiu que pode ter que reconsiderar seus planos.

