Rival de Câmara por vaga na Cadillac, Herta desabafa: “Não sei até que ponto é realista” chegar à F1
Piloto americano deixou a IndyCar para tentar uma vaga no Mundial com a Cadillac, mas ainda não tem um panorama claro para 2027
A vida de Colton Herta deu uma guinada de 180° em 2026, após decidir deixar a IndyCar para se juntar à equipe de Fórmula 1 da Cadillac como piloto de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que passou a competir na Fórmula 2. No entanto, o fraco desempenho na categoria de formação deixa o seu futuro incerto.
Para sua estreia na F1, a Cadillac optou por uma dupla de pilotos veteranos, formada por Sergio Pérez e Valtteri Bottas.
De olho em 2027, a equipe norte-americana ainda não definiu como dará continuidade ao seu projeto, enquanto crescem os rumores de que o brasileiro Rafael Câmara, terceiro lugar na classificação da F2 e membro da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, poderia ter uma chance.
Herta, que ainda não somou os pontos necessários na F2 para obter a Superlicença da FIA, reconheceu que seu futuro permanece indefinido
Herta, que ainda não somou os pontos necessários na F2 para obter a Superlicença da FIA, reconheceu que seu futuro permanece indefinido.
“Não tenho certeza", começou. "No meu caso, quanto ao que quero fazer, quero chegar à F1 e quero fazer isso o mais rápido possível. Até agora, ainda não me disseram nada e nem sei o quão realista isso é”.
O piloto americano está na 16ª colocação do campeonato de 2026, com 26 pontos conquistados até o momento.
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