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Rival de Câmara por vaga na Cadillac, Herta desabafa: “Não sei até que ponto é realista” chegar à F1

Piloto americano deixou a IndyCar para tentar uma vaga no Mundial com a Cadillac, mas ainda não tem um panorama claro para 2027

Federico Faturos Redação Motorsport.com
Editado:
Colton Herta, Cadillac F1 Team

A vida de Colton Herta deu uma guinada de 180° em 2026, após decidir deixar a IndyCar para se juntar à equipe de Fórmula 1 da Cadillac como piloto de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que passou a competir na Fórmula 2. No entanto, o fraco desempenho na categoria de formação deixa o seu futuro incerto.

O editor recomenda:

Para sua estreia na F1, a Cadillac optou por uma dupla de pilotos veteranos, formada por Sergio Pérez e Valtteri Bottas. 

De olho em 2027, a equipe norte-americana ainda não definiu como dará continuidade ao seu projeto, enquanto crescem os rumores de que o brasileiro Rafael Câmara, terceiro lugar na classificação da F2 e membro da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, poderia ter uma chance.

Herta, que ainda não somou os pontos necessários na F2 para obter a Superlicença da FIA, reconheceu que seu futuro permanece indefinido

Herta, que ainda não somou os pontos necessários na F2 para obter a Superlicença da FIA, reconheceu que seu futuro permanece indefinido.

“Não tenho certeza", começou. "No meu caso, quanto ao que quero fazer, quero chegar à F1 e quero fazer isso o mais rápido possível. Até agora, ainda não me disseram nada e nem sei o quão realista isso é”.

O piloto americano está na 16ª colocação do campeonato de 2026, com 26 pontos conquistados até o momento.

Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP

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