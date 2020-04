Ron Dennis, que esteve envolvido com a McLaren na Fórmula 1 entre 1981 e 2007, tendo sido chefe durante as épocas de Senna e Hamilton, divulgou uma nova iniciativa, chamada SaluteTheNHS.org ("Saúde o Serviço Nacional de Saúde"), que tem como objetivo fornecer comidas de qualidade para os funcionários do SNS pelos próximos três meses.

As refeições serão gratuitas para equipes de hospitais durante seus turnos quando eles não puderem sair de suas áreas clínicas devido ao protocolo de combate ao Covid-19. A família Dennis doou 1 milhão de libras para a iniciativa, cerca de 6,5 milhões de reais, e também tem apoio de companhias britânicas como Tesco, Absolute Taste e Yodel.

"Esse é um momento, quando todos, indivíduos e negócios, precisamos nos levantar e ajudar a combater o Covid-19. Estamos juntos nessa", disse Dennis. "Estou muito feliz de poder liderar essa iniciativa para garantir que os funcionários do SNS tenham refeições nutritivas enquanto eles trabalham incansavelmente nessa luta. Isso significa que eles tem uma coisa a menos para se preocupar".

"Chamamos isso de SaúdeOSNS.org porque eu acho que todos estamos em débito com o trabalho que eles fazem para salvar vidas. Isso é um grande esforço logístico para construir uma grande e profissional operação de entrega de comidas do nada em uma semana".

"Eu tenho ficado muito impressionado com as coisas fantásticas que conquistamos juntos até aqui, mas precisamos de apoio dos outros, além de doações para manter a operação".

O CEO da Tesco, empresa do ramo de hipermercados, Dave Lewis, acrescentou: "Garantir que as famílias tenham acesso aos produtos essenciais que necessitam tem sido nossa prioridade nas últimas semanas, então estamos feliz de podermos ajudar na linha de frente os funcionários do SNS ao doar comida e ingredientes para um milhão de refeições através da iniciativa".

"A Covid-19 tem lembrado o país do papel crítico de trabalhadores essenciais, e, em nome dos colegas da Tesco, gostaríamos de agradecer o pessoal do SNS pelo trabalho que estão fazendo".

O SaúdeOSNS.org irá começar a entregar as refeições a partir de hoje, dia 06, no Hospital John Radcliffe em Oxford antes de expandir o esquema para o Hospital Great Ormond em Londres na próxima semana. Após isso, a expansão seguirá um programa que usa como base diretrizes do governo sobre locais de importância.

