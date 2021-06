Campeão mundial da Fórmula 1 em 2016, o ex-piloto alemão Nico Rosberg citou o compatriota Michael Schumacher para falar sobre o retorno do espanhol Fernando Alonso ao grid da categoria com a Alpine neste ano.

Para Rosberg, Alonso também pode estar sofrendo com os efeitos da idade na volta à F1 após hiato da categoria, como ocorreu com Schumacher. O 'algoz' do britânico Lewis Hamilton em 2016 foi companheiro de 'Schumi' de 2010 a 2012, batendo o 'Kaiser' em todos os anos.

"O carro da Alpine não é fácil e Alonso parece estar passando por momentos difíceis. Vejo aqueles lampejos de gênio que me lembram um pouco Michael, quando ele voltou com a Mercedes e eu era seu companheiro, mas tem algo a ver com a idade", disse Nico.

"Fernando ficou fora da F1 por dois anos, e agora vai ser difícil voltar a ser o mesmo de antes", seguiu Rosberg à Sky Sports. Alonso deixara a categoria máxima do automobilismo no fim de 2018. Já Schumi ficara de fora da elite do esporte a motor entre 2007 e 2009.

