Rosberg: Hamilton é "de outro planeta", mas Schumi foi mais completo

Campeão da temporada 2016 da Fórmula 1 após superar o companheiro Lewis Hamilton na Mercedes, o alemão Nico Rosberg, que se aposentou logo após a conquista, afirmou que o britânico é "de outro planeta", mas Michael Schumacher foi mais completo.

Rosberg foi companheiro do alemão na Mercedes entre 2010 e 2012, batendo-o em todos os anos, e depois correu com Hamilton entre 2013 e 2016, superando o britânico apenas no último campeonato.

"Hamilton é um talento natural, um piloto de outro planeta. Ele se senta em um carro e é rápido imediatamente, o que é impressionante. Mas Schumacher foi certamente o piloto mais completo de todos", disse Rosberg ao jornal Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"A forma como ele vivenciou este esporte, a motivação para melhorar a si mesmo e à equipe em todas as áreas imagináveis, isso é muito grande. Não acho que isso tenha acontecido pela segunda vez na F1", completou o alemão, que também correu pela Williams entre 2006 e 2009.

