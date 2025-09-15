Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1

Líder do campeonato de Fórmula 1 com 31 pontos de vantagem, Oscar Piastri chama atenção pelo comportamento calmo e tranquilo, mesmo em situações de estresse e nervosismo. Mais recentemente, o australiano de 24 anos teve mais uma demonstração de sua personalidade serena em Monza, quando a equipe pediu que ele cedesse a posição a Lando Norris.

Na transmissão da Sky Sports, Nico Rosberg, comentarista e ex-F1, analisou o comportamento de Piastri, chegando a compará-lo com outro piloto de personalidade 'fria': Kimi Raikkonen, cujo apelido é Iceman (homem de gelo, em tradução livre).

"Ele mereceria o antigo apelido de Raikkonen, "The Iceman". Ele poderia passar o bastão para Piastri. É sempre a mesma performance, quer tenha pressão ou não, ganhando ou perdendo. É sempre a mesma", disse o alemão.

Também ex-F1 e comentarista, Martin Brundle concordou com a comparação sugerida por Rosberg: "Eles são bastante similares. Não usariam três palavras se podem usar duas".

Apesar dos comentários, Piastri já admitiu que fica nervoso, mas que a personalidade calma é "apenas parte de quem ele é". "Antes de toda corrida, o nervosismo está lá. Eu não acredito em quem diz que não fica nervoso porque eu não acredito que isso é possível e seria um pouco estranho se não ficasse", disse em Zandvoort.

"O nervosismo com certeza está lá, é apenas como você a gerencia, como a canaliza da maneira certa. Ele pode ser bom ou ruim, é como você lida com ela que decide as coisas. Para mim, ser calmo é parte de quem eu sou. Eu definitivamente aprendi ao longo dos anos que assim é como eu me dou melhor e não é assim para todo mundo, não é mágica. É como eu me sinto melhor", continuou.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!