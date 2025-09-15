Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 Pirelli Monza testing

Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1

Alemão traçou paralelo entre piloto da McLaren e campeão de 2007

Redação Motorsport.com
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Líder do campeonato de Fórmula 1 com 31 pontos de vantagem, Oscar Piastri chama atenção pelo comportamento calmo e tranquilo, mesmo em situações de estresse e nervosismo. Mais recentemente, o australiano de 24 anos teve mais uma demonstração de sua personalidade serena em Monza, quando a equipe pediu que ele cedesse a posição a Lando Norris

Leia também:

Na transmissão da Sky Sports, Nico Rosberg, comentarista e ex-F1, analisou o comportamento de Piastri, chegando a compará-lo com outro piloto de personalidade 'fria': Kimi Raikkonen, cujo apelido é Iceman (homem de gelo, em tradução livre). 

"Ele mereceria o antigo apelido de Raikkonen, "The Iceman". Ele poderia passar o bastão para Piastri. É sempre a mesma performance, quer tenha pressão ou não, ganhando ou perdendo. É sempre a mesma", disse o alemão. 

Também ex-F1 e comentarista, Martin Brundle concordou com a comparação sugerida por Rosberg: "Eles são bastante similares. Não usariam três palavras se podem usar duas". 

Apesar dos comentários, Piastri já admitiu que fica nervoso, mas que a personalidade calma é "apenas parte de quem ele é".  "Antes de toda corrida, o nervosismo está lá. Eu não acredito em quem diz que não fica nervoso porque eu não acredito que isso é possível e seria um pouco estranho se não ficasse", disse em Zandvoort. 

"O nervosismo com certeza está lá, é apenas como você a gerencia, como a canaliza da maneira certa. Ele pode ser bom ou ruim, é como você lida com ela que decide as coisas. Para mim, ser calmo é parte de quem eu sou. Eu definitivamente aprendi ao longo dos anos que assim é como eu me dou melhor e não é assim para todo mundo, não é mágica. É como eu me sinto melhor", continuou. 

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2

Fórmula 1
GP do Azerbaijão
GP do Azerbaijão de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Baku, com F2
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis

IMSA
Dudu Barrichello estreará na IMSA em Indianápolis
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: Red Bull já definiu companheiro de Verstappen em 2026, diz site

Últimas notícias

Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1

Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1

F1 Fórmula 1
Pirelli Monza testing
Rosberg vê Piastri como 'sucessor' de lenda da F1
MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"

MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"

MGP MotoGP
Misano Official Testing
MotoGP - Bagnaia analisa teste em Misano após GP desastroso: "Não quero mais me sair tão mal"
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4

Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4

F4Br F4 Brasil
Gabriel Gomez reage após quali complicado em Mugello e é vice-líder da Euro F4
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Hamilton apoia Bottas: "Sinto falta de trabalhar com ele"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros