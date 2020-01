Cada vez mais, os pilotos da elite do esporte a motor se rendem às redes sociais. Até mesmo Kimi Raikkonen se permitiu interagir com os fãs e abriu uma conta no Instagram em 2018. O número de seguidores do finlandês, campeão mundial da Fórmula 1 em 2007, ainda é relativamente pequeno, até pelo fato de o 'Homem de Gelo' ser pouco midiático e não ter contas no Facebook e no Twitter. Não é o caso de outras estrelas da velocidade.

No pelotão de frente daqueles que arrastam multidões na internet, estão Valentino Rossi, italiano heptacampeão da MotoGP, e Lewis Hamilton, britânico hexacampeão da F1. Bem menos gélidos que Raikkonen, os dois pilotos vivem postando suas atividades. No caso de Hamilton, o uso das plataformas digitais se estende até causas como veganismo e ambientalismo. Veja quem tem mais seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram:

Galeria Lista #20 Romain Grosjean, Haas F1: cerca de 1,846,985 1 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images #19 Carlos Sainz Jr, McLaren F1: cerca de 1,847,978 2 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images #18 Kevin Harvick, NASCAR: cerca de 1,872,439 3 / 21 Foto de: Russell LaBounty / Motorsport Images #17 Valtteri Bottas, Mercedes F1: cerca de 2,230,358 4 / 21 Foto de: Daimler AG #16 Mark Webber, ex-F1: cerca de 2,294,297 5 / 21 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images #15 Rubens Barrichello, Stock Car: cerca de 3,193,920 6 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images #14 Felipe Massa, Fórmula E: cerca de 3,210,582 7 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #13 Charles Leclerc, Ferrari F1: cerca de 3,259,748 8 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images #12 Dani Pedrosa, KTM MotoGP: cerca de 3,546,944 9 / 21 Foto de: KTM #11 Jimmie Johnson, NASCAR: cerca de 4,123,946 10 / 21 Foto de: Russell LaBounty / Motorsport Images #10 Daniel Ricciardo, Renault F1: cerca de 4,540,489 11 / 21 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images #9 Max Verstappen, Red Bull F1: cerca de 4,682,063 12 / 21 Foto de: Erik Junius #8 Jenson Button, ex-F1: cerca de 4,861,933 13 / 21 Foto de: Alexander Trienitz #7 Nico Rosberg, ex-F1: cerca de 6,264,568 14 / 21 Foto de: Alexander Trienitz #6 Dale Earnhardt Jr, ex-NASCAR: cerca de 6,321,888 15 / 21 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images #5 Fernando Alonso, ex-F1: cerca de 7,007,153 16 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images #4 Jorge Lorenzo, ex-MotoGP: cerca de 7,680,198 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #3 Marc Márquez, Honda MotoGP: cerca de 11,394,722 18 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #2 Lewis Hamilton, Mercedes F1: cerca de 23,551,011 19 / 21 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images #1 Valentino Rossi, Yamaha MotoGP: cerca de 26,818,851 20 / 21 Foto de: Fotospeedy Menção honrosa - Kimi Raikkonen: um dos pilotos mais carismáticos da F1, o finlandês só tem Instagram e soma 1,7 milhão de seguidores 21 / 21 Foto de: XPB Images