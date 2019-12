Falando após o evento de troca de assentos com o hexacampeão mundial de F1, Lewis Hamilton, em Valência, Valentino Rossi disse que sua experiência com o Mercedes W08 2017 "foi uma oportunidade espetacular."

"Testei um F1 antes, mas muita coisa mudou desde então", disse Rossi. “Honestamente, fiquei impressionado com o carro e seu manuseio, bem como com a equipe da Mercedes, que foi ótima. Eles foram muito acolhedores e facilitaram a minha familiarização com o carro.”

“No começo, você tem uma incrível sensação de velocidade. A força G não era tão ruim, mas é preciso algum tempo para se acostumar. Uma vez que entrei no ritmo, eu poderia realmente acelerar. Foi um grande prazer.”

“Gostei muito de compartilhar essa experiência com Lewis, e acho que ele também se divertiu bastante, demonstrado pela relutância em encerrar o teste.”

"Espero sinceramente que tenhamos muitas outras experiências como essa no futuro."

Confira imagens do evento