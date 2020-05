Nesta quarta-feira, o campeonato mais prestigiado do esporte a motor está de aniversário. Trata-se da Fórmula 1, que completa 70 anos de existência, já que o GP da Inglaterra de 1950, a primeira corrida válida por um campeonato da categoria, foi realizada no dia 13 de maio.

O maior campeão da F1 é o alemão Michael Schumacher, vencedor de sete títulos. Entretanto, Schumi não detém o recorde de mais GPs disputados. A marca aliás, é de um de seus ex-companheiros na Ferrari: o brasileiro Rubens Barrichello.

'Rubinho' foi companheiro do alemão no time de Maranello entre 2000 e 2005. O paulistano ainda correu por Jordan, Stewart, Honda, Brawn e Williams na F1, somando um total de 322 largadas na categoria.

Entretanto, Barrichello tem seu recorde por outro campeão da Ferrari: o finlandês Kimi Raikkonen, vencedor da temporada 2007 e que ainda corre na F1 pela Alfa Romeo. O 'Homem de Gelo' tem 312 largadas na categoria. Veja o top-10 na lista abaixo:

Galeria Lista 10. David Coulthard – 246 largadas 1 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9. Lewis Hamilton – 250 largadas 2 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 8. Jarno Trulli – 252 largadas 3 / 10 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 7. Riccardo Patrese – 256 largadas 4 / 10 Foto de: Ercole Colombo 6. Felipe Massa – 269 largadas 5 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 5. Jenson Button – 306 largadas 6 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 4. Michael Schumacher – 306 largadas 7 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 3. Fernando Alonso – 311 largadas 8 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2. Kimi Raïkkonen – 312 largadas 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 1. Rubens Barrichello - 322 largadas 10 / 10 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah

