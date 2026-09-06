F1 - "Fiquei surpreso", diz Russell sobre estratégia da Mercedes que culminou em vitória de Antonelli em Monza

Segundo no grid do GP da Itália de Fórmula 1, o britânico George Russell, da Mercedes, liderou a prova em diversos momentos, mas acabou batido pelo companheiro italiano Andrea Kimi Antonelli, que largou em 19º e escalou o pelotão para vencer em Monza.

E um dos momentos decisivos da corrida foi o acionamento do safety car virtual decorrente do abandono de Lance Stroll, canadense da Aston Martin, no meio da disputa deste domingo.

Com o 'VSC', a Mercedes chamou Antonelli, que estava calçado de médios, para os pits, enquanto Russell, que estava de duros, ficou na pista até o final da prova. Kimi, por sua vez, beneficiou-se dos pneus novos e voltou a 'escalar', passando George e vencer.

Após o GP da Itália, Russell falou sobre a questão estratégica. “Para ser honesto, achei que nós dois ficaríamos na pista. Fiquei surpreso ao vê-lo parar", afirmou o inglês -- os dois já haviam feito a troca obrigatória de tipo de composto na bandeira vermelha causada pelo acidente de Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, logo no início da corrida.

“No fim, foi uma aposta dos dois lados. Naquele momento, a equipe não sabia qual estratégia seria melhor. Fazia sentido dividir os carros, mas no fim, Kimi tinha um ótimo ritmo”, seguiu o britânico das Flechas de Prata.

"Se eu tivesse ganhado a corrida, provavelmente teria dito que Kimi devia ter ficado fora", completou Russell, que terminou em segundo, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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