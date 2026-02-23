Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

Russell cita Senna para defender novas regras da F1: "Cada era tem seu próprio estilo de pilotagem"

Piloto da Mercedes destacou a forma particular como o brasileiro tricampeão da F1 corria

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Nos testes de pré-temporada de 2026, Max Verstappen criticou duramente as novas regras de gestão de energia, afirmando que elas eram "anti-corrida". George Russell, discordando do rival da Red Bull, citou o estilo de pilotagem de Ayrton Senna como exemplo para defender o novo sistema técnico da Fórmula 1.

Leia também:

A nova geração de unidades de potência divide a potência entre o motor de combustão interna e os sistemas elétricos reforçados em uma proporção de quase 50/50. As baterias agora podem armazenar 350 kW de energia, um valor que era de 120 kW em 2025. Além disso, o sistema MGU-H foi removido.

Por isso, os pilotos precisam economizar energia para não esgotar suas reservas e ficar indefesos contra os adversários, além de precisar fazer lift-and-coast (levantar o pé e deixar o carro ir) nas curvas.

Russell, que foi o piloto que completou mais voltas nos testes, com 688 voltas e um total de 3.523 km, acredita que essa necessidade de gerenciamento de energia é uma característica exclusiva desta geração de carros.

Russell comparou isso à técnica de Senna de “dar pequenas aceleradas” nas curvas durante a era turbo da F1.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Russell disse: “Os princípios básicos continuam os mesmos: você leva o carro ao limite absoluto. Você tenta frear o mais forte e tarde possível e sair das curvas o mais rápido possível".

“Acho que cada era dos carros tem suas próprias características de pilotagem. Assisti às filmagens de Senna nos carros dos anos 80 e 90; ele tinha um estilo muito peculiar. Ele usava o acelerador de forma intermitente no ponto de tangência da curva para manter o turbo girando e equilibrar o carro".

“Talvez estejamos fazendo um pouco mais de lift-and-coast do que você esperaria normalmente, mas em Bahrein e no shakedown em Barcelona isso realmente não pareceu tão ruim. Melbourne pode ser uma história diferente, mas até agora estou gostando bastante”, concluiu.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

