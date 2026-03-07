F1: Russell conquista primeira pole da temporada; Bortoleto é 10º, mas tem problemas no carro; Verstappen bate
Isack Hadjar completou os três primeiros colocados ficando à frente das duas Ferraris
A primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 ficou com George Russell, em uma classificação voadora, com Andrea Kimi Antonelli dividindo a primeira fila do GP da Austrália.
Sensação agridoce para Gabriel Bortoleto que conseguiu avançar ao Q3, ficando à frente de Nico Hulkenberg, mas o carro do brasileiro parou na entrada do pitlane e ele não conseguiu participar da última parte da sessão.
Destaque também para Max Verstappen, o tetracampeão mundial bateu feio ainda no Q1, travando as rodas, saindo na curva 1 e se acidentando com tudo. Com isso, o piloto da Red Bull larga no fundo do grid.
A classificação
Q1
Nas primeiras tentativas do Q1, Gabriel Bortoleto cravou 1m20s495 colocando o tempo a ser batido, ficando à frente de Oscar Piastri e Lewis Hamilton que vieram imediatamente atrás. Contudo, a festa brasileira durou pouco, George Russell, de pneus macios, cravou 0s655 no piloto da Audi.
Faltando dez minutos para o fim, Max Verstappen ainda não tinha tempo marcado enquanto Isack Hadjar cravou a segunda melhor marca. Destaque para Ferrari que foi a única a ir à pista de compostos médios. Faltando sete minutos para o fim, o tetracampeão mundial travou as rodas traseiras na curva 1 e bateu feio causando uma bandeira vermelha.
Com a paralisação causada pelo acidente, a Mercedes conseguiu consertar o carro de Andrea Kimi Antonelli a tempo para disputar a classificação. E o italiano conseguiu fazer, logo de cara, o terceiro melhor tempo. Um pouco mais acima, Piastri sentiu o gostinho de ter o melhor tempo, mas Russell não deixou isso acontecer por muito tempo, colocando 'água no chop'.
Lance Stroll e Carlos Sainz não saíram dos boxes. Por fim, foram eliminados: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz e Lance Stroll.
Q2
Depois de todos os pilotos completarem suas primeiras tentativas no Q2, o melhor tempo ficou Russell, seguido por Piastri e Antonelli logo atrás completando os três primeiros colocados. Sozinho na pista, Charles Leclerc não conseguiu melhorar sua marca.
Restando cinco minutos para o fim da sessão, todos os pilotos deixaram os boxes indo para a última tentativa de se colocar entre os dez primeiros. Hamilton, que não tinha marcado tempo algum, deu uma volta e saltou para sexto.
Foram eliminados: Franco Colapinto, Alex Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.
Q3
Antes mesmo da sessão começar, o carro de Bortoleto parou de funcionar na entrada do pitlane.
Com dez minutos no cronômetro, um pedaço de carro na pista obrigou a direção de prova a acionar uma bandeira vermelha porque a Mercedes deixou um pedaço do resfriador no carro de Antonelli e ele se soltou no traçado.
A sessão foi reiniciando restando seis minutos para o fim. Antonelli, na curva 3, passou reto e acabou perdendo o tempo de volta. A briga ficou entre o italiano e seu companheiro de equipe, dando Russell na primeira colocação com 1m18s518.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'18.518
|241.992
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.293
1'18.811
|241.093
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.785
1'19.303
|239.597
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.809
1'19.327
|239.525
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.862
1'19.380
|239.365
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.957
1'19.475
|239.078
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.960
1'19.478
|239.069
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.476
1'19.994
|237.527
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.729
1'21.247
|233.864
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.785
1'20.303
|236.613
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.793
1'20.311
|236.590
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.973
1'20.491
|236.061
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.983
1'20.501
|236.031
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.423
1'20.941
|234.748
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.752
1'21.270
|233.798
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.451
1'21.969
|231.804
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.087
1'22.605
|230.019
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.726
1'23.244
|228.254
|20
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
|21
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
