Relato de classificação
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Russell conquista primeira pole da temporada; Bortoleto é 10º, mas tem problemas no carro; Verstappen bate

Isack Hadjar completou os três primeiros colocados ficando à frente das duas Ferraris

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

A primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 ficou com George Russell, em uma classificação voadora, com Andrea Kimi Antonelli dividindo a primeira fila do GP da Austrália.  

Leia também:

Sensação agridoce para Gabriel Bortoleto que conseguiu avançar ao Q3, ficando à frente de Nico Hulkenberg, mas o carro do brasileiro parou na entrada do pitlane e ele não conseguiu participar da última parte da sessão. 

Destaque também para Max Verstappen, o tetracampeão mundial bateu feio ainda no Q1, travando as rodas, saindo na curva 1 e se acidentando com tudo. Com isso, o piloto da Red Bull larga no fundo do grid. 

A classificação 

Q1

Nas primeiras tentativas do Q1, Gabriel Bortoleto cravou 1m20s495 colocando o tempo a ser batido, ficando à frente de Oscar Piastri e Lewis Hamilton que vieram imediatamente atrás. Contudo, a festa brasileira durou pouco, George Russell, de pneus macios, cravou 0s655 no piloto da Audi

Faltando dez minutos para o fim, Max Verstappen ainda não tinha tempo marcado enquanto Isack Hadjar cravou a segunda melhor marca. Destaque para Ferrari que foi a única a ir à pista de compostos médios. Faltando sete minutos para o fim, o tetracampeão mundial travou as rodas traseiras na curva 1 e bateu feio causando uma bandeira vermelha.

 

Com a paralisação causada pelo acidente, a Mercedes conseguiu consertar o carro de Andrea Kimi Antonelli a tempo para disputar a classificação. E o italiano conseguiu fazer, logo de cara, o terceiro melhor tempo. Um pouco mais acima, Piastri sentiu o gostinho de ter o melhor tempo, mas Russell não deixou isso acontecer por muito tempo, colocando 'água no chop'.

Lance Stroll e Carlos Sainz não saíram dos boxes. Por fim, foram eliminados: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz e Lance Stroll. 

Q2

Depois de todos os pilotos completarem suas primeiras tentativas no Q2, o melhor tempo ficou Russell, seguido por Piastri e Antonelli logo atrás completando os três primeiros colocados. Sozinho na pista, Charles Leclerc não conseguiu melhorar sua marca. 

Restando cinco minutos para o fim da sessão, todos os pilotos deixaram os boxes indo para a última tentativa de se colocar entre os dez primeiros. Hamilton, que não tinha marcado tempo algum, deu uma volta e saltou para sexto.

Foram eliminados: Franco Colapinto, Alex Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

Q3

Antes mesmo da sessão começar, o carro de Bortoleto parou de funcionar na entrada do pitlane. 

 

Com dez minutos no cronômetro, um pedaço de carro na pista obrigou a direção de prova a acionar uma bandeira vermelha porque a Mercedes deixou um pedaço do resfriador no carro de Antonelli e ele se soltou no traçado.

 

A sessão foi reiniciando restando seis minutos para o fim. Antonelli, na curva 3, passou reto e acabou perdendo o tempo de volta. A briga ficou entre o italiano e seu companheiro de equipe, dando Russell na primeira colocação com 1m18s518

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'18.518

   241.992
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.293

1'18.811

   241.093
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.785

1'19.303

   239.597
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.809

1'19.327

   239.525
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.862

1'19.380

   239.365
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.957

1'19.475

   239.078
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.960

1'19.478

   239.069
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.476

1'19.994

   237.527
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.729

1'21.247

   233.864
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

 

    
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.785

1'20.303

   236.613
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.793

1'20.311

   236.590
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.973

1'20.491

   236.061
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.983

1'20.501

   236.031
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.423

1'20.941

   234.748
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.752

1'21.270

   233.798
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.451

1'21.969

   231.804
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+4.087

1'22.605

   230.019
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+4.726

1'23.244

   228.254
20 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

 

    
21 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

 

    
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

 

    
