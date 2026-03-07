A primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 ficou com George Russell, em uma classificação voadora, com Andrea Kimi Antonelli dividindo a primeira fila do GP da Austrália.

Sensação agridoce para Gabriel Bortoleto que conseguiu avançar ao Q3, ficando à frente de Nico Hulkenberg, mas o carro do brasileiro parou na entrada do pitlane e ele não conseguiu participar da última parte da sessão.

Destaque também para Max Verstappen, o tetracampeão mundial bateu feio ainda no Q1, travando as rodas, saindo na curva 1 e se acidentando com tudo. Com isso, o piloto da Red Bull larga no fundo do grid.

A classificação

Q1

Nas primeiras tentativas do Q1, Gabriel Bortoleto cravou 1m20s495 colocando o tempo a ser batido, ficando à frente de Oscar Piastri e Lewis Hamilton que vieram imediatamente atrás. Contudo, a festa brasileira durou pouco, George Russell, de pneus macios, cravou 0s655 no piloto da Audi.

Faltando dez minutos para o fim, Max Verstappen ainda não tinha tempo marcado enquanto Isack Hadjar cravou a segunda melhor marca. Destaque para Ferrari que foi a única a ir à pista de compostos médios. Faltando sete minutos para o fim, o tetracampeão mundial travou as rodas traseiras na curva 1 e bateu feio causando uma bandeira vermelha.

Com a paralisação causada pelo acidente, a Mercedes conseguiu consertar o carro de Andrea Kimi Antonelli a tempo para disputar a classificação. E o italiano conseguiu fazer, logo de cara, o terceiro melhor tempo. Um pouco mais acima, Piastri sentiu o gostinho de ter o melhor tempo, mas Russell não deixou isso acontecer por muito tempo, colocando 'água no chop'.

Lance Stroll e Carlos Sainz não saíram dos boxes. Por fim, foram eliminados: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz e Lance Stroll.

Q2

Depois de todos os pilotos completarem suas primeiras tentativas no Q2, o melhor tempo ficou Russell, seguido por Piastri e Antonelli logo atrás completando os três primeiros colocados. Sozinho na pista, Charles Leclerc não conseguiu melhorar sua marca.

Restando cinco minutos para o fim da sessão, todos os pilotos deixaram os boxes indo para a última tentativa de se colocar entre os dez primeiros. Hamilton, que não tinha marcado tempo algum, deu uma volta e saltou para sexto.

Foram eliminados: Franco Colapinto, Alex Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

Q3

Antes mesmo da sessão começar, o carro de Bortoleto parou de funcionar na entrada do pitlane.

Com dez minutos no cronômetro, um pedaço de carro na pista obrigou a direção de prova a acionar uma bandeira vermelha porque a Mercedes deixou um pedaço do resfriador no carro de Antonelli e ele se soltou no traçado.

A sessão foi reiniciando restando seis minutos para o fim. Antonelli, na curva 3, passou reto e acabou perdendo o tempo de volta. A briga ficou entre o italiano e seu companheiro de equipe, dando Russell na primeira colocação com 1m18s518.

