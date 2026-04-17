A mudança de regulamento da Fórmula 1 não agradou a Max Verstappen. O piloto já deixou claro que se as coisas não mudarem em um futuro próximo, ele deve deixar a categoria. George Russell admitiu que não gostaria de ver o rival sair da disputa, mas argumenta que nenhum nome é maior do que o campeonato.

O fato da Red Bull ter começado a temporada de maneira negativa não é um fator que anima Max a ficar. No Japão, o tetracampeão chegou a dizer que tinha "decisões de vida" a tomar.

A situação do piloto de 28 anos é, portanto, diferente da de Russell, que tem apoiado os regulamentos mais elétricos, ajudado pelo fato de estar pilotando seu primeiro carro capaz de disputar o título desde que ingressou na Mercedes em 2022.

Assim, quando questionado em uma mesa redonda com a mídia, que incluiu a Motorsport.com nesta sexta-feira (17), se a F1 poderia "sobreviver" sem Verstappen, Russell argumentou que "a F1 é maior do que qualquer piloto".

Mas ele acrescentou: "Ninguém gostaria de perder o Max, porque acho que todos nós gostamos de correr contra ele e isso é parte integrante da F1".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Eu não gostava de pilotar o carro de 2022 quando ele 'balançava' para cima e para baixo, acabando com as costas de todo mundo. O carro era grande, era pesado, nas curvas de alta velocidade, não era muito agradável de pilotar".

"Mas ele não tinha a mesma reclamação porque estava vencendo. Agora, as reclamações que ele tem atualmente são diferentes das reclamações da Mercedes, da Ferrari e da McLaren porque estamos na frente do grid e isso é natural".

Nada disso é novidade, já que Verstappen sempre afirmou que só permanecerá na F1 se estiver gostando e se divertindo, tendo já alcançado seu objetivo de se tornar campeão mundial.

Russell, portanto, entende por que o holandês está pensando em se afastar, especialmente porque ele não deixaria o automobilismo de vez, já que é um piloto de GT3 muito dedicado.

Verstappen inscreveu-se em duas corridas da Nurburgring Langstrecken-Serie e, neste fim de semana, está se classificando para a prova de 24 horas na Nordschleife, nos dias 16 e 17 de maio, a bordo de um Mercedes.

"Você entende e reconhece a frustração, mas ele alcançou o que a maioria dos pilotos sonha, que é ganhar um campeonato", acrescentou Russell.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto: Red Bull Content Pool

"Ele já conquistou quatro títulos e, no fim das contas, chega-se a um ponto na vida em que não há muito mais para ele conquistar na F1".

"Ele já cumpriu todos os objetivos; talvez possa ir atrás dos recordes, mas, conhecendo-o como conheço e conhecendo pilotos que venceram ou alcançaram coisas semelhantes, chega um momento em que você quer fazer o que te faz sorrir — eu entendo perfeitamente por que pilotar na Nordschleife o faz sorrir".

"Já dei centenas de voltas na Nordschleife no simulador e adoraria ter a chance de correr lá, mas meu objetivo agora é me tornar campeão mundial de F1".

"Se eu já tivesse quatro títulos no meu currículo, provavelmente estaria fazendo o mesmo. Então, ele está em uma fase muito diferente da carreira e acho que você entenderia se ele ficasse e entenderia se ele fosse".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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