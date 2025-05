George Russell, piloto da Mercedes, acha que uma mudança radical no formato do GP de Mônaco pode ser necessária depois de uma experiência fracassada com as regras da Fórmula 1.

Depois de anos sofrendo com as 'procissões' de Mônaco, a F1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) concordaram em testar um experimento de regras obrigando o uso de três jogos de pneus, transformando efetivamente a corrida de 78 voltas em uma corrida de duas paradas.

A ideia era criar mais variação estratégica e risco, mas, no final, os quatro primeiros colocados na classificação ainda terminaram na mesma posição, enquanto outras mudanças de posição foram causadas por alguns pilotos que foram deliberadamente devagar para criar uma lacuna para seus companheiros de equipe à frente.

Essa tática, predominantemente empregada pela Racing Bulls e pela Williams, frustrou bastante Russell, que tentava voltar aos pontos depois de um problema técnico na classificação.

Depois de ficar irremediavelmente preso atrás de Alex Albon, que segurou o pelotão, Russell decidiu fazer uma reta na chicane e receber uma penalidade em vez de devolver a posição, o que saiu pela culatra, pois os comissários aumentaram a penalidade usual de 10 segundos para um drive-through pelos boxes.

Embora Russell tenha apreciado o fato de a F1 estar tentando algo diferente, ele acha que é necessária uma mudança mais radical para salvar a corrida de Monte Carlo, que há muito tempo superou as ruas estreitas do principado, já que se aproxima do seu 100º aniversário.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Definitivamente, precisamos pensar muito sobre qual é a solução aqui em Mônaco", suspirou Russell, depois de terminar em 11º, atrás dos dois carros da Williams. "Agradeço por ter tentado algo este ano com as duas paradas. Claramente, não funcionou de jeito nenhum".

"Para todos os pilotos, a classificação é o momento mais emocionante do fim de semana. Será que aceitamos isso? Não deveria haver corrida, e é uma corrida classificatória. Você faz uma no sábado e outra no domingo. O cara que se classifica como pole ganha alguns pontos e um pequeno troféu, e o que se classifica no domingo ganha mais alguns pontos".

"Isso é o que mais gostamos. Acho que é isso que vocês mais gostam de assistir. E 99% das outras pessoas em Mônaco estão aqui tomando champanhe no iate, então elas realmente não se importam..."

"Pilotar quatro segundos fora do ritmo aqui é muito fácil. Você pode colocar um carro de F2 na pista e ele tem a chance de atrasar um carro de F1. Não sei qual é a solução. Tivemos sorte em 2022 e 2023, quando as corridas com pista molhada proporcionaram alguma emoção'.

Explicando sua tentativa de ultrapassar Albon, Russell disse: "Tenho que ser honesto, não me importei muito porque estava fora dos pontos. Ontem não tive a chance de aproveitar Mônaco. E eu simplesmente disse, que se dane, quero aproveitar Mônaco. Quero gostar de correr nesta pista com toda a velocidade. É um dos melhores circuitos do mundo. E foi isso que eu fiz".

"As últimas 25 voltas foram as mais divertidas que tive durante todo o fim de semana. Muito emocionante. Eu estava realmente ultrapassando os limites, testando a mim mesmo. E, ironicamente, se eu não tivesse feito isso, teria terminado talvez em 15º ou 16º lugar".

