Mesmo tendo verbalizado a crença de que Max Verstappen deve permanecer na Fórmula 1, George Russell afirmou que não está preocupado com o impacto de uma possível saída do holandês da categoria, alegando que nenhum piloto é maior do que o campeonato.

O tetracampeão mundial está avaliando a permanência na F1 após expôr a frustração que vem sentindo com os regulamentos de 2026, que descreveu como "anticompetitivos".

Com uma Red Bull abaixo do esperado, a situação contrasta bastante com o momento vivido pelo rival da Mercedes, George Russell. Atualmente, o britânico é o segundo colocado na tabela, com 63 pontos.

Ao ser questionado sobre a capacidade da F1 em continuar sem Verstappen, Russell enfatizou que "a categoria é maior do que qualquer piloto", mas acrescentou: “Ninguém vai querer perder o Max, porque todos nós gostamos de competir contra ele e isso faz parte da Fórmula 1”.

“Eu não gostei de pilotar o carro de 2022 com aqueles solavancos que machucavam as costas de todo mundo. Ele era grande e pesado e pilotá-lo nas curvas rápidas não era divertido".

“Mas ele [Verestappen] não reclamava da mesma forma [naquela época] porque estava vencendo. As reclamações que ele tem agora são diferentes das reclamações da Mercedes, da Ferrari e da McLaren, porque estamos na frente do pelotão, e isso é natural”.

Por já ter conquistado quatro campeonatos mundiais, Russell entende a decisão do holandês de eventualmente se afastar, especialmente porque ele não deixará o mundo do automobilismo de vez, devido à sua grande paixão por corridas de endurance.

“É possível compreender e respeitar a frustração, mas ele conquistou o que a maioria dos pilotos sonha, vencer o campeonato. Ele venceu quatro e, no fim das contas, chega um ponto na vida em que não resta muito a conquistar na Fórmula 1”.

“Ele alcançou todos os objetivos e talvez possa perseguir recordes, mas, pelo que conheço dele e dos pilotos que venceram ou alcançaram conquistas semelhantes, você tem vontade de fazer o que te faz sorrir e consigo entender perfeitamente por que pilotar em Nordschleife traz essa felicidade”.

“Já dei centenas de voltas em Nürburgring no simulador e adoraria ter a chance de correr lá, mas meu objetivo agora é me tornar campeão mundial de Fórmula 1. Se eu tivesse quatro títulos mundiais, talvez fizesse a mesma coisa. Ele está vivendo uma fase muito diferente da carreira e dá para entender a decisão dele, quer fique ou vá embora.”

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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