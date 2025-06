George Russell crê que a Mercedes enfrentou a "tempestade perfeita" durante o decepcionante GP da Áustria de Fórmula 1, no qual o britânico foi apenas quinto colocado, após vencer o GP do Canadá na etapa anterior.

A Mercedes mais uma vez enfrentou dificuldades com as temperaturas mais altas, com Spielberg apresentando uma série de pontos negativos para a equipe, que terminou atrás dos carros de Ferrari e McLaren.

Com o acidente do italiano Andrea Kimi Antonelli na primeira volta, Russell foi o 'responsável' pela Mercedes, mas, apesar de uma ultrapassagem inicial sobre a Ferrari do britânico Lewis Hamilton, ele caiu para o quinto lugar e ficou mais de meio minuto atrás de seu ex-companheiro de equipe.

No fim das contas, Russell, que passou o fim de semana discutindo seu futuro com a Mercedes e o fato de que a marca ainda pode estar de olho no rival holandês Max Verstappen, lamentou um fim de semana difícil.

"Foi um pouco uma tempestade perfeita. O asfalto é um dos mais abrasivos da temporada. E em um circuito de alta velocidade, dando muitas voltas (70) na pista. Portanto, o maior número de voltas até agora e a temperatura da pista em 50 graus foram uma espécie de tempestade perfeita", disse George.

"Eu estava esperando uma corrida ruim e foi pior do que eu poderia imaginar. O problema é claro: ao sair do Canadá com a vitória, sem superaquecimento dos pneus, éramos os mais rápidos", comparou o piloto das Flechas de Prata.

"Mas assim que chegamos a uma pista onde há um pouco de superaquecimento, caímos muito. Então, para ser honesto, a equipe vem trabalhando duro há seis meses para tentar resolver esse problema. Temos ideias, mas não estamos fazendo grandes progressos no momento", disse o astro da F1.

A Mercedes está agora um ponto atrás da segunda colocada, a Ferrari, no campeonato de construtores, enquanto a colisão de Antonelli com Verstappen significou que a quarta colocada, Red Bull, não marcou pontos e está ainda mais distante.

"Acho que foi uma limitação de danos, com certeza. Ainda me orgulho do fato de que, em quase todas as corridas deste ano, estamos maximizando os resultados. Hoje, P5, definitivamente não poderíamos ter alcançado nada mais alto do que P5."

"Da mesma forma que na semana passada, em que a vitória era o potencial, e nós conseguimos a vitória. Então, cruzando os dedos, o tempo continuará 'nublado' pelo resto da temporada", refletiu o piloto mercedista.

Russell vai torcer pelo tradicional clima britânico quando as equipes forem a Silverstone no próximo fim de semana, com o GP da Grã-Bretanha. As condições mais frias favoreceram a Mercedes na última temporada, quando Russell fez a pole à frente de Hamilton, que teve sua última vitória pela equipe.

Quando lhe disseram que a previsão do tempo é de uma temperatura na casa dos 20 graus, Russell respondeu: "Brilhante. Silverstone é o circuito de maior velocidade, mas o asfalto é bastante novo, o que é uma boa notícia".

Se a temperatura da pista for a mesma do ano passado, acho que no ano passado estava em torno de 20 graus, então legal. Estávamos na pole [em Silvertone ano passado]. Mas há duas semanas, tivemos 31 graus na Inglaterra. Se estiver 31 graus, não estaremos na pole este ano", completou o piloto.

