Enquanto os primeiros testes de pré-temporada no Bahrein chegaram ao fim, as opiniões sobre o novo regulamento da Fórmula 1 começam a se formar… e a divergir. Com mais quilômetros acumulados com os novos carros, os pilotos agora têm uma primeira visão do que os espera nos próximos anos, e dois grupos já parecem se delinear: um de Max Verstappen, crítico das novas regras, e outro de Lando Norris, que agora conta com um novo integrante, George Russell.

O holandês não poupou críticas ao regulamento de 2026, afirmando que esses carros não eram divertidos de pilotar e que a ênfase na gestão de energia durante a corrida dava a sensação de estar dirigindo um carro "Fórmula E com esteroides".

Já o atual campeão da F1 respondeu a Verstappen explicando que gostava desse novo regulamento e dos desafios que ele trazia. Segundo ele, os pilotos não estão em posição de reclamar, considerando os salários de alguns, acrescentando que, se o holandês quiser se aposentar, é livre para fazê-lo.

Les départs vont être l'un des plus gros casse-tête de la nouvelle réglementation. Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Russell foi questionado sobre de que lado ele se posicionava. O britânico, copresidente da Associação dos Pilotos de GPs (GPDA) ao lado de Carlos Sainz, parece estar mais alinhado com a opinião de seu compatriota.

Reconhecendo algumas falhas atuais do regulamento, o piloto da Mercedes destacou que ainda é cedo para formar uma opinião definitiva e que os pilotos deveriam dar uma chance a essa nova era da F1.

"Eu sempre gosto de dar uma chance às coisas", confidenciou. "Estamos a quatro dias do início de um regulamento que vai durar mais de três anos, e os avanços que todos farão nesses primeiros meses serão enormes".

"Então, acho que os carros estão muito mais agradáveis de pilotar. Só pilotei a geração anterior de carros de F1 menores duas vezes e não conseguia acreditar na diferença, em como o carro parecia muito mais ágil por ser mais leve e compacto. Isso é muito positivo".

"Os motores são muito complicados e, honestamente, isso provavelmente causa mais dificuldades para os engenheiros do que para os pilotos", ressaltou o britânico. "No entanto, essas duas pistas, Barcelona e Bahrein, são provavelmente duas das mais fáceis para o motor. Então, não quero dizer nada cedo demais antes de chegar a circuitos como Melbourne ou Jeddah, mas será muito mais difícil para os motores e para a energia quando estivermos lá".

Les nouvelles F1 ont rétréci : l'empattement passe à 3,40 m (contre 3,60 m auparavant), la largeur à 1,90 m (au lieu de 2,00 m) et le poids a été réduit de 30 kg. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Acho que o principal desafio que enfrentamos é usar marchas muito curtas nas curvas. Por exemplo, aqui no Bahrein, normalmente a primeira curva é feita em terceira marcha. Com a geração anterior. Agora temos que usar a primeira para manter o motor em alta rotação para manter o turbo girando".

"Provavelmente essa é a única coisa que é um pouco irritante e não muito intuitiva. Mas no resto, não se pode contestar a potência quando se tem os 350 quilowatts completos. Mas também acho que isso vai melhorar muito nos próximos meses. Então, é preciso dar tempo".

F1 "não pode agradar a todos" os pilotos

George Russell também quis lembrar o contexto em que esse novo regulamento surgiu, ou seja, uma forte pressão relacionada ao crescimento dos veículos elétricos no mercado automotivo.

Para o britânico, é essencial ter em mente que a F1 não é uma disciplina feita apenas para os pilotos - lembrando que eles sempre gostaram de reclamar - mas um esporte com muitos interesses e acompanhado por um grande público. Nessas condições, é simplesmente impossível satisfazer todas as expectativas.

"Claro, queremos os melhores carros, os mais rápidos, mas os mais rápidos foram os de 2020 e, ao mesmo tempo, dizemos que queremos carros mais leves como no meio dos anos 2000", declarou.

George Russell lors d'un arrêt au stand pendant les essais de Bahreïn. Photo de: Peter Fox / Getty Images

"Na época, provavelmente diziam que queriam pneus slick e não raiados. Nós, pilotos, gostamos de reclamar e a verdade é que somos apenas cerca de vinte que podem viver isso. Mas também reconheço que o esporte é acompanhado por dezenas de milhões de pessoas, e não é porque temos os melhores carros para nosso prazer que isso vai garantir as melhores corridas".

Imagino que para um piloto que ganhou bastante recentemente, o que se quer mesmo é o melhor carro e os carros mais divertidos de pilotar. Então sim, ele [Verstappen] está livre para ir correr em Nordschleife, imagino.

"Acho que, como em tudo na vida, não se pode marcar todas as caixas [de uma lista]. E há mais interesses. Quando esses regulamentos entraram em vigor, havia obviamente uma enorme pressão sobre veículos elétricos vinda da UE, e isso foi um fator importante para que marcas como a Audi chegassem. Então, é preciso levar isso em conta".

"E acho que ninguém pode negar que a F1 está atualmente em uma posição incrível. É quase um estágio intermediário. Claro, queremos os melhores carros, os mais rápidos. Queremos marcar todas as caixas do melhor espetáculo, mas como conseguir tudo isso? E como agradar a todos? Não sei como se pode agradar a todos".

"O que sentimos neste paddock como apaixonados por corrida, talvez esses novos fãs vindos da Netflix sintam as coisas de forma diferente. Nós, todos queremos V10 e V8 e barulho, mas acho que algumas pessoas nas arquibancadas gostam de poder conversar durante a corrida".

"Como disse Lando, temos a sorte de estar nessa posição. E honestamente, eu só quero ganhar. Imagino que para um piloto que ganhou bastante recentemente, o que se quer mesmo é o melhor carro e os carros mais divertidos de pilotar. Então sim, ele [Verstappen] está livre para ir correr em Nordschleife, imagino".

Reportagem adicional de Filip Cleeren

