O vencedor do GP da Austrália, George Russell, largou antes da hora na abertura da temporada de Fórmula 1? Essa alegação agitou as redes sociais depois que imagens da câmera onboard circularam online, mas até que ponto essas alegações são verdadeiras?

O fato é que, quando a sequência de luzes começou a sinalizar o início da corrida em Melbourne, Russell, na pole position em seu Mercedes W17, avançou ligeiramente. Isso é mostrado pelas imagens da câmera onboard: as rodas dianteiras se movem.

No entanto, quando o sinal de largada aparece – as cinco luzes vermelhas que se apagam simultaneamente –, Russell está novamente completamente parado e começa a corrida a partir da imobilidade.

Queima de largada ou não?

As regras de 2026 da F1 fornecem orientações claras. Uma possível queima de largada é definida nos regulamentos esportivos no Artigo B5.11.1, que afirma:

Durante qualquer largada parada (Artigos B5.7.2 ou B5.10.8) ou retomada de largada parada (Artigo B5.15.4), todos os carros devem estar:

a. Parados em suas posições alocadas no grid durante o período após o acendimento da luz vermelha e antes do sinal de largada ser dado com o apagamento de todas as luzes vermelhas, conforme definido no Artigo B5.7.1b,

b. Posicionados no grid de largada de forma que o transponder seja capaz de detectar o momento em que o carro de F1 se moveu pela primeira vez de sua posição no grid após o sinal de largada ser dado,

c. Posicionados no grid de largada de forma a que nenhuma parte da área de contato dos pneus dianteiros esteja fora das linhas (dianteiras e laterais) no momento do sinal de partida.

A critério exclusivo dos comissários, uma penalidade de 5 (cinco) segundos, uma penalidade de 10 segundos, uma penalidade de drive-through ou uma penalidade de stop-and-go será imposta a qualquer piloto que seja considerado infrator deste artigo.

George Russell, Mercedes Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

Como a situação deve ser avaliada

O breve avanço de Russell antes da largada não conta como largada antecipada ou falsa de acordo com a seção a, porque a partir do momento em que a terceira luz vermelha acende, o Mercedes está novamente completamente parado.

Também não há indícios nas imagens de que seus pneus dianteiros tenham ultrapassado as linhas de sua posição de largada, conforme descrito na seção c. A asa dianteira ultrapassando a posição de largada não é relevante de acordo com os regulamentos.

A conclusão, portanto, parece clara: a largada de Russell foi legal.

Investigações relativas à largada

As únicas investigações dos comissários relacionadas à fase de largada envolveram Franco Colapinto e Nico Hulkenberg.

Colapinto recebeu uma penalidade de stop-and-go (ou Colapinto-and-go, como apareceu na transmissão da F1) porque um membro da equipe tocou seu carro após o sinal de 15 segundos.

Hulkenberg não havia chegado ao grid por conta própria e teria cometido uma violação das regras se tivesse largado na corrida. No entanto, como a Audi empurrou o carro de volta do grid para o pit lane e 'Hulk' não largou, não ocorreu nenhuma violação das regras.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!