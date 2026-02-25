Russell: Red Bull continua a ter o melhor uso de energia da F1

A estrela da Mercedes, George Russell, está convencido de que a Red Bull detém a melhor utilização de energia elétrica no grid da Fórmula 1, agora que os testes de pré-temporada para a campanha de 2026 foram concluídos.

Este ano serão introduzidas grandes mudanças regulamentares, e uma das alterações diz respeito à unidade de potência, que armazena mais energia elétrica, o que significa que a recuperação de energia da bateria terá um papel fundamental nos GPs.

Isso pode incluir os pilotos reduzindo a marcha no meio das retas, o que obviamente dividiu opiniões: Max Verstappen afirmou que é como “Fórmula E com esteróides”, enquanto Lando Norris considera que é “muito divertido”.

Os comentários de Verstappen surgiram apesar dos rivais elogiarem o motor da Red Bull – o primeiro construído internamente no time taurino —, com Toto Wolff, chefe da Mercedes afirmando anteriormente que ele é “a referência” que escuderia anglo-alemã “não conseguiu igualar”.

Embora esses comentários possam ter sido motivados politicamente em meio ao drama da taxa de compressão, Russell ecoou os pensamentos de seu chefe: “O uso [de energia] deles definitivamente ainda parece a melhor do grid, o que é um elogio a eles e acho que foi uma surpresa para todos".

“Então, acho que vamos ver como as coisas vão se desenrolar em Melbourne [abertura da temporada em março]. Acho que as equipes com motores Mercedes fizeram muitas melhorias desde o primeiro dia do Bahrein na semana passada, então essa diferença diminuiu drasticamente".

"Mas estamos obviamente no sexto dia de testes no Bahrein, enquanto em Melbourne você tem três horas de treino – e esse é o principal motivo de preocupação".

A ressalva óbvia é que se tratava de testes de pré-temporada, o que significa que não se pode tirar muitas conclusões. Isso também se deve ao fato de que o Bahrein, com suas muitas retas, tem características de pista diferentes das de Jeddah e Albert Park, o que significa que a capacidade de recuperar energia mudará de volta para volta.

“Em certas pistas, seremos muito mais limitados na recuperação do que aqui”, disse o piloto da McLaren, Oscar Piastri, na sexta-feira, no Bahrein. “Aqui, dependendo de onde você define sua otimização, você não precisa fazer muito lift-and-coast, enquanto em Melbourne, acho que se você não quisesse fazer nada, ficaria sem energia muito, muito rapidamente".

“Depende apenas do traçado do circuito. Jeddah é outro exemplo, lugares onde você tem algumas retas ligadas por curvas rápidas, onde é muito difícil captar energia, é aí que vai ocorrer a maior parte das anormalidades".

“Então, sim, haverá algumas diferenças grandes. Mas, dizendo isso, novamente, você pode mudar muitas coisas. Vimos pessoas aqui na Curva 12, você definitivamente pode fazer uma curva se quiser e é muito mais difícil do que era no ano passado. Mas, no momento, está tudo definido antes de você entrar no carro. Você pode mudar isso na hora".

“Mas é um pouco diferente porque você não está apenas controlando o acelerador, digamos assim. Então, Melbourne vai parecer bem diferente, eu acho, e será um desafio para todos nós, tenho certeza", concluiu Piastri.

