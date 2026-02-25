Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Porsche Cup
Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

NASCAR Cup
Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

VÍDEO F1: Norris reacende polêmica e defende que Hamilton "deveria ter oito títulos"

Fórmula 1
VÍDEO F1: Norris reacende polêmica e defende que Hamilton "deveria ter oito títulos"

McLaren anuncia novo nome para academia de pilotos; veja quem é

Fórmula 1
McLaren anuncia novo nome para academia de pilotos; veja quem é

Defesa de Pedro Turra, ex-piloto acusado de homicídio doloso no DF, deixa o caso

Geral
Defesa de Pedro Turra, ex-piloto acusado de homicídio doloso no DF, deixa o caso

GUIA: MotoGP inicia temporada 2026 com mercado de pilotos insano e o retorno do Brasil ao grid

MotoGP
GP da Tailândia
GUIA: MotoGP inicia temporada 2026 com mercado de pilotos insano e o retorno do Brasil ao grid
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

Russell: Red Bull continua a ter o melhor uso de energia da F1

Testes de pré-temporada terminaram na sexta no Bahrein e, após seis dias de pista, Russell acredita que a rival taurina tem vantagem em uma área específica

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

A estrela da Mercedes, George Russell, está convencido de que a Red Bull detém a melhor utilização de energia elétrica no grid da Fórmula 1, agora que os testes de pré-temporada para a campanha de 2026 foram concluídos.

Leia também:

Este ano serão introduzidas grandes mudanças regulamentares, e uma das alterações diz respeito à unidade de potência, que armazena mais energia elétrica, o que significa que a recuperação de energia da bateria terá um papel fundamental nos GPs.

Isso pode incluir os pilotos reduzindo a marcha no meio das retas, o que obviamente dividiu opiniões: Max Verstappen afirmou que é como “Fórmula E com esteróides”, enquanto Lando Norris considera que é “muito divertido”.

Os comentários de Verstappen surgiram apesar dos rivais elogiarem o motor da Red Bull – o primeiro construído internamente no time taurino —, com Toto Wolff, chefe da Mercedes afirmando anteriormente que ele é “a referência” que escuderia anglo-alemã “não conseguiu igualar”.

Embora esses comentários possam ter sido motivados politicamente em meio ao drama da taxa de compressão, Russell ecoou os pensamentos de seu chefe: “O uso [de energia] deles definitivamente ainda parece a melhor do grid, o que é um elogio a eles e acho que foi uma surpresa para todos".

“Então, acho que vamos ver como as coisas vão se desenrolar em Melbourne [abertura da temporada em março]. Acho que as equipes com motores Mercedes fizeram muitas melhorias desde o primeiro dia do Bahrein na semana passada, então essa diferença diminuiu drasticamente".

"Mas estamos obviamente no sexto dia de testes no Bahrein, enquanto em Melbourne você tem três horas de treino – e esse é o principal motivo de preocupação".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A ressalva óbvia é que se tratava de testes de pré-temporada, o que significa que não se pode tirar muitas conclusões. Isso também se deve ao fato de que o Bahrein, com suas muitas retas, tem características de pista diferentes das de Jeddah e Albert Park, o que significa que a capacidade de recuperar energia mudará de volta para volta.

“Em certas pistas, seremos muito mais limitados na recuperação do que aqui”, disse o piloto da McLaren, Oscar Piastri, na sexta-feira, no Bahrein. “Aqui, dependendo de onde você define sua otimização, você não precisa fazer muito lift-and-coast, enquanto em Melbourne, acho que se você não quisesse fazer nada, ficaria sem energia muito, muito rapidamente".

“Depende apenas do traçado do circuito. Jeddah é outro exemplo, lugares onde você tem algumas retas ligadas por curvas rápidas, onde é muito difícil captar energia, é aí que vai ocorrer a maior parte das anormalidades".

“Então, sim, haverá algumas diferenças grandes. Mas, dizendo isso, novamente, você pode mudar muitas coisas. Vimos pessoas aqui na Curva 12, você definitivamente pode fazer uma curva se quiser e é muito mais difícil do que era no ano passado. Mas, no momento, está tudo definido antes de você entrar no carro. Você pode mudar isso na hora".

“Mas é um pouco diferente porque você não está apenas controlando o acelerador, digamos assim. Então, Melbourne vai parecer bem diferente, eu acho, e será um desafio para todos nós, tenho certeza", concluiu Piastri.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Será que a Aston Martin conseguirá sair do buraco?
Próximo artigo Ecclestone aponta Bortoleto como "potencial futuro campeão" da F1

Principais comentários

Mais de
Ed Hardy

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

F1: Damon Hill retorna à Williams como embaixador após saída de Button

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Damon Hill retorna à Williams como embaixador após saída de Button

F1: Leclerc é o mais rápido da manhã e Aston Martin volta a ter problemas

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Leclerc é o mais rápido da manhã e Aston Martin volta a ter problemas
Mais de
George Russell

Russell provoca Verstappen sobre novos carros da F1: "Livre para ir correr em Nurburgring"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Russell provoca Verstappen sobre novos carros da F1: "Livre para ir correr em Nurburgring"

ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
ANÁLISE F1: Mercedes tenta esconder, mas W17 continua mudando

Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita
Mais de
Red Bull Racing

F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

ANÁLISE F1: Red Bull apresenta mistura de ideias 'microaerodinâmicas' no RB26

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Red Bull apresenta mistura de ideias 'microaerodinâmicas' no RB26

F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Últimas notícias

Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Porsche Cup
Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

NASCAR Cup
Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"