Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

Russell: teste do Bahrein é “choque de realidade” para a Mercedes; Red Bull é favorita

"Estamos falando de uma diferença de meio segundo a um segundo ao longo de uma volta", afirmou o britânico; confira no Motorsport.com

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
George Russell, Mercedes

Piloto da Mercedes na Fórmula 1, George Russell afirma que sua escuderia está agora em desvantagem, já que a Red Bull é a “equipe a ser batida” no início de 2026.

A Mercedes foi colocada 'no pedestal' antes do início dos testes de pré-temporada em meio a rumores sobre seu novo e potente motor, e seu desempenho confiável no shakedown de Barcelona pouco contribuiu para dissipar a ideia de que a equipe de Brackley está pronta para iniciar a nova era de regras com vantagem.

Mas, após o primeiro teste no Bahrein, as equipes com motores Mercedes têm se empenhado em elevar a Red Bull e seus primeiros motores Ford como os melhores, apontando para seu impressionante desempenho nas retas, que é claramente visível nos traços do GPS.

E embora nenhuma equipe ou fabricante de unidades de potência tenha mostrado todas as suas cartas nesta fase inicial, Russell apoiou os comentários de Carlos Sainz, espanhol da Williams, e do campeão mundial Lando Norris, inglês da McLaren, de que a Red Bull é a equipe a ser batida na abertura da temporada em Melbourne.

“Acho que este teste foi um pouco como um choque de realidade para todos nós”, disse ele. “[Houve] muita conversa sobre a Mercedes e nossa unidade de potência, tudo especulação, porque ninguém sabia de nada naquele momento. E a verdade é que a Red Bull, no primeiro dia em Barcelona, começou com tudo e ficou bem à frente de todos os seus concorrentes, ou seja, nós, a Ferrari e os outros".

"No primeiro dia aqui no Bahrein, eles novamente se destacaram. Portanto, no momento, eles são a equipe a ser batida. Então, temos trabalho a fazer.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

O britânico acrescentou: “E eles não estão apenas um pequeno passo à frente. Estamos falando de uma diferença de meio segundo a um segundo ao longo de uma volta. Então, é bastante assustador ver essa diferença.”

A Red Bull discorda veementemente disso, com seu diretor técnico Pierre Waché colocando a equipe em quarto lugar na hierarquia, atrás do trio Mercedes, Ferrari e McLaren. Max Verstappen também ri das sugestões de que a Mercedes está atrás, pois está convencido de que as unidades de potência das Flechas de Prata serão dominantes assim que forem acionadas na Austrália.

Quando o Motorsport.com apresentou os comentários de Verstappen a Russell, o inglês respondeu: “Bem, espero que tenhamos um grande trunfo na manga. É claro que, durante os testes, ninguém está correndo com desempenho máximo e ainda estamos aprendendo".

"Mas a verdade é que eles começaram muito melhor do que todas as outras equipes. E quando nos comparamos, não apenas com a Red Bull, mas também com a Ferrari, eles também parecem estar em uma boa posição. Acho que entregamos um carro muito forte este ano.

"É claro que toda a conversa sobre nossa competitividade para esta temporada foi baseada no lado da unidade de potência. Haverá um grande desenvolvimento, mas, no momento, a Red Bull é a equipe a ser batida nessa área. É bastante impressionante o que eles fizeram, considerando que são uma equipe totalmente nova. Esperamos poder alcançá-los.”

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca 'TRUQUE' da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Principais comentários

