Russell teve problemas em 14 de 20 etapas na F1 2026: "Dizer que é apenas má sorte me parece estúpido"

George Russell falou à imprensa em Interlagos, onde disputa o GP de São Paulo de Fórmula 1 neste fim de semana, e fez declarações fortes sobre a sequência de contratempos que viveu este ano.

Russell afirmou que, ao analisar a temporada juntamente com os seus engenheiros, foi constatado que ele só conseguiu ter um fim de semana limpo em 6 das 20 etapas, sublinhando que não podem atribuir 'só ao azar' os problemas enfrentados em 14 GPs.

O britânico, que admitiu que a luta pelo campeonato perdida para o companheiro Andrea Kimi Antonelli e a necessidade constante de se reerguer mentalmente o desgastaram , prometeu que, apesar da frustração, voltará a lutar pelo título na temporada 2027.

"Depois do México, fiquei muito desapontado com a corrida em geral. Havia uma excelente oportunidade de, partindo do segundo lugar, assumir a liderança na primeira curva e lutar pela vitória. No entanto, voltar a enfrentar um problema fora do nosso controle foi uma situação muito difícil de aceitar", afirmou o inglês.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

“Esta temporada, analisamos cada corrida uma a uma com os meus engenheiros e vimos que houve apenas seis corridas em que não tivemos problemas, o que, seja qual for a forma como se veja, é incrível", seguiu George.

“Acredito que o que aconteceu foi azar, mas não consigo aceitar uma explicação dessas porque me parece absurda. Aquilo a que se chama azar acontece uma vez, duas, talvez três, mas 14 em 20 corridas é realmente um pouco demais", acrescentou o piloto da F1.

“Temos de fazer uma autocrítica dura, perceber em que áreas podemos melhorar e pensar se a nossa própria falta de preparação teve algum papel nestes problemas. Vamos rever isto com a minha equipa e não tenho qualquer dúvida de que as coisas voltarão a entrar nos eixos", ponderou, 'mandando recado' à Mercedes.

O britânico, que falou sobre o peso psicológico de sofrer golpes constantes na luta pelo campeonato e sobre as suas expectativas para o próximo ano, avaliou a situação da seguinte forma: "Esta temporada, sinto-me mentalmente um pouco esgotado de estar constantemente a recompor-me e a levantar-me.”

“Quando somos derrubados, voltamos a levantar-nos; depois somos derrubados de novo e voltamos a levantar-nos. Eu esperava viver esta situação talvez duas vezes na temporada, não de duas em duas semanas", admitiu.

Exemplo de Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“O Brasil é um lugar que adoro e onde tenho ótimas recordações, mas, para ser sincero, não venho para cá com grandes expectativas. Ninguém no mundo do esporte ou na vida tem todos os anos fantásticos. Até os maiores atletas têm anos difíceis. Lewis Hamilton também teve anos difíceis, apesar de ser um dos melhores da história. O importante é como se volta desses anos, como se mantém essa confiança e essa coragem".

“Eu continuo a acreditar em mim e confio que no próximo ano estaremos novamente no centro da luta", completou Russell, cuja primeira vitória na categoria foi conquistada em Interlagos, em 2022.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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