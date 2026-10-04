George Russell se recusa a desistir da briga pelo título da Fórmula 1 mas, após um doloroso abandono no GP do Bahrein na Malásia, o próprio piloto da Mercedes admite que suas chances são mínimas.

Apesar de uma boa largada, saindo de sétimo para segundo graças aos pneus intermediários, Russell estava em terceiro na reta final da prova, atrás de Antonelli quando seu carro simplesmente falhou durante o período de SC.

Com isso, o britânico sai zerado de Sepang e vê Antonelli abrindo 84 pontos de vantagem na classificação, com 183 restantes nas sete etapas finais da temporada 2026.

Em entrevista a jornalistas após o fim da corrida, Russell falou sobre os altos e baixos da prova deste domingo.

"Ali era a estratégia correta [largar de intermediários]. Foi um início de corrida bastante sólido e o pódio parecia quase certo. Mas aí obviamente o problema com a unidade de potência foi obviamente muito decepcionante".

Questionado se o problema no motor poderia estar relacionado à alta temperatura durante o período de safety car, Russell negou, mas aproveitou para fazer uma crítica direta à F1.

"Não, não acho. Obviamente não sabemos [o motivo], só que houve uma falha repentina. O dia inteiro pareceu um pouco estranho com o atraso, a bandeira vermelha e as voltas intermináveis atrás do safety car, e voltas extras para permitir que Checo ultrapassasse. Não me pareceu muito com a Fórmula 1 hoje".

"E eu estaria desapontado se estivesse nas arquibancadas assistindo a tudo que ocorreu. Não foi bom. Mas, do meu lado, foi um pouco frustrante".

Sobre as perspectivas para o campeonato, Russell se recusa a desistir, mas admite que o título está cada vez mais longe.

"Eu sabia que, se quisesse entrar novamente na luta pelo campeonato, eu precisaria de sorte no meu lado. Boas performances não bastariam e, sabe, aqui estamos, não somente sem a sorte do meu lado, mas com azar. Vou seguir lutando semana a semana mas, claro, é muito difícil que eu volte à luta".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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