Russell vence GP do Canadá e é campeão da F1 virtual; Collet é 4º

Se a Williams vai mal na vida real, George Russell dá um alento para os fãs do time de Grove e conquista o torneio virtual da Fórmula 1 com o carro inglês. Neste domingo, o piloto britânico venceu o GP do Canadá e confirmou o título do campeonato de eSports.

O segundo colocado foi o tailandês Alexander Albon, da Red Bull. Quem completou o 'pódio' virtual foi o mexicando Esteban Gutiérrez, que representou a Mercedes. Membro da academia de pilotos da Renault, o jovem brasileiro Caio Collet foi o quarto com o time francês.

Outro dos competidores do Brasil a disputarem a etapa do Circuito Gilles Villeneuve, Pietro Fittipaldi foi o 11º com a Haas. O neto do bicampeão Emerson Fittipaldi estava em quarto, mas teve um problema no simulador e acabou perdendo posições.

Já o piloto Shell Gianluca Petecof, que é membro da academia de pilotos da Ferrari, representou a escuderia italiana de Maranello e terminou em 15º, dois postos à frente do irmão do britânico Lewis Hamilton, Nicolas.

