O caminho para chegar à Fórmula 1 parece bastante óbvio: ter bons resultados ou se tornar campeão da Fórmula 3 e depois repetir o mesmo na Fórmula 2, chamando a atenção das equipes que estejam procurando substitutos para seus pilotos. Mas as coisas nem sempre são tão simples assim.

GP2 - de 2005 a 2016

A GP2 foi, entre 2005 e 2016, o principal degrau entre as categorias de base e a F1. Criada com o objetivo de preparar pilotos para o nível mais alto do automobilismo, a categoria utilizava carros com chassi e motor padronizados, para reduzir as diferenças de equipamento entre as equipes e dar maior peso ao desempenho.

O campeonato tinha um formato diferente do utilizado atualmente na F1. Cada etapa era - e ainda é na F2 - composta por duas corridas, a Feature Race e a Sprint Race.

O sistema de pontuação também variou ao longo da história da categoria. A partir de 2012, a vitória na Feature Race passou a valer 25 pontos, enquanto o vencedor da Sprint Race recebia 15. Havia ainda pontos extras pela pole position e pela volta mais rápida. Com isso, um piloto podia somar até 48 pontos em um único fim de semana caso conquistasse a ponta, vencesse as duas corridas e registrasse as voltas mais rápidas das duas provas.

A transformação da GP2 em FIA F2, em 2017, não representou o fim desse caminho, mas uma mudança de identidade e de estrutura dentro da pirâmide de categorias da FIA.

A F2 assumiu o lugar que havia sido ocupado pela GP2 como o último grande degrau antes da F1, mantendo a proposta de preparar e avaliar os pilotos que sonham em chegar ao grid da principal categoria do automobilismo mundial.

Da base para a F1

E o próprio histórico dos grids mostra o tamanho do funil entre a F2 e a F1. Apenas 35 dos 174 pilotos que passaram pela GP2 entre as temporadas de 2005 e 2016 chegaram a disputar corridas na categoria máxima.

Isso significa que somente 20,1% dos nomes que ocuparam um lugar no grid da GP2 naquele período conseguiram chegar à F1, independentemente de terem conquistado ou não o título da categoria.

Desde 2017, quando a GP2 deu lugar oficialmente à F2, a proporção aumentou, mas continua longe de representar uma passagem direta para a F1. Dos 102 pilotos que fizeram parte do grid da F2 entre 2017 e 2025, 25 chegaram à categoria máxima, o equivalente a 24,5%.

Ou seja, aproximadamente um em cada quatro pilotos que disputaram a F2 nesse período acabou sendo aproveitado por uma equipe da F1.

O número também significa que 77 dos 102 pilotos que passaram pela F2 entre 2017 e 2025 não chegaram a disputar um GP de F1. Mesmo considerando a F2 como o último degrau da pirâmide antes da categoria máxima, três quartos do grid ficaram pelo caminho.

A estatística reforça que a F2 funciona como uma etapa de seleção, e não como uma garantia de acesso à F1.

Mais do que medir quantos campeões da base chegaram à F1, portanto, a análise de todo o grid permite observar a dimensão real do funil. O título pode aumentar consideravelmente as chances de um piloto, mas não é pré-requisito para chegar à F1.

Campeões da F2/GP2

PILOTO QUANDO FOI CAMPEÃO NA GP2/F2 QUANDO SE TORNOU PILOTO DA F1 Nico Rosberg 2005 2006 Lewis Hamilton 2006 2007 Timo Glock 2007 2008 Giorgio Pantano* 2008 2004 Nico Hulkenberg 2009 2010 Pastor Maldonado 2010 2011 Romain Grosjean** 2011 2009 Davide Valsecchi 2012 - Fabio Leimer 2013 - Jolyon Palmer 2014 2016 Stoffel Vandoorne 2015 2017 Pierre Gasly 2016 2018 Charles Leclerc 2017 2018 George Russell 2018 2019 Nyck de Vries 2019 2023 Mick Schumacher 2020 2021 Oscar Piastri 2021 2023 Felipe Drugovich 2022 - Theo Pourchaire 2023 - Gabriel Bortoleto 2024 2025 Leonardo Fornaroli 2025 -

*Giorgio Pantano disputou a Fórmula 3000 em três temporadas diferentes, sendo a primeira delas em 2001. Sendo assim, o piloto teve a oportunidade de fazer sua estreia na F1 antes de outros competidores, em 2004, com a Jordan.

**Romain Grosjean disputou o campeonato da GP2 de 2007 a 2009, fez sua estreia pela Renault na F1 em 2008, substituindo Nelson Piquet, e depois retornou para a GP2 em 2010, antes de se tornar campeão em 2011 e retornar para a F1 em 2012 com a Lótus.

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