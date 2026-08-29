Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Marc Márquez dá o bote na largada e vence a sprint de Aragón; Moreira brilha e termina em 7º

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez dá o bote na largada e vence a sprint de Aragón; Moreira brilha e termina em 7º

NASCAR O'Reilly: Ryan Sieg vence pela primeira vez após 424 largadas

NASCAR O'Reilly
NASCAR O'Reilly
Daytona II
NASCAR O'Reilly: Ryan Sieg vence pela primeira vez após 424 largadas

F1: Ímola se movimenta para receber etapa final de 2026 em meio à indecisão sobre GPs do Oriente Médio

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ímola se movimenta para receber etapa final de 2026 em meio à indecisão sobre GPs do Oriente Médio

ANÁLISE: Teste da F3 repleto de acidentes liga alerta da F1 para traçado perigoso de Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
ANÁLISE: Teste da F3 repleto de acidentes liga alerta da F1 para traçado perigoso de Madri

Da F2 à F1: quantos pilotos conseguem chegar à categoria máxima?

Fórmula 1
Fórmula 1
Da F2 à F1: quantos pilotos conseguem chegar à categoria máxima?

Gutiérrez cai, mas faz a pole da Bagger World Cup, com Granado em 3º

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Gutiérrez cai, mas faz a pole da Bagger World Cup, com Granado em 3º

Sertões: Moraes vence sexta etapa e mantém liderança dos carros

Rally
Rally
News
Sertões: Moraes vence sexta etapa e mantém liderança dos carros

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Aragón e bate recorde da pista; Moreira cai, mas termina em 10º

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Aragón e bate recorde da pista; Moreira cai, mas termina em 10º
Fórmula 1

Da F2 à F1: quantos pilotos conseguem chegar à categoria máxima?

Levantamento mostra que apenas 24,5% dos pilotos que passaram pelo grid da base entre 2017 e 2025 disputaram uma corrida na categoria principal

Livia Veiga
Editado:
Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oliver Bearman, Haas F1 Team

O caminho para chegar à Fórmula 1 parece bastante óbvio: ter bons resultados ou se tornar campeão da Fórmula 3 e depois repetir o mesmo na Fórmula 2, chamando a atenção das equipes que estejam procurando substitutos para seus pilotos. Mas as coisas nem sempre são tão simples assim.

Leia também:

GP2 - de 2005 a 2016

A GP2 foi, entre 2005 e 2016, o principal degrau entre as categorias de base e a F1. Criada com o objetivo de preparar pilotos para o nível mais alto do automobilismo, a categoria utilizava carros com chassi e motor padronizados, para reduzir as diferenças de equipamento entre as equipes e dar maior peso ao desempenho.

O campeonato tinha um formato diferente do utilizado atualmente na F1. Cada etapa era - e ainda é na F2 - composta por duas corridas, a Feature Race e a Sprint Race.

O sistema de pontuação também variou ao longo da história da categoria. A partir de 2012, a vitória na Feature Race passou a valer 25 pontos, enquanto o vencedor da Sprint Race recebia 15. Havia ainda pontos extras pela pole position e pela volta mais rápida. Com isso, um piloto podia somar até 48 pontos em um único fim de semana caso conquistasse a ponta, vencesse as duas corridas e registrasse as voltas mais rápidas das duas provas.

A transformação da GP2 em FIA F2, em 2017, não representou o fim desse caminho, mas uma mudança de identidade e de estrutura dentro da pirâmide de categorias da FIA.

A F2 assumiu o lugar que havia sido ocupado pela GP2 como o último grande degrau antes da F1, mantendo a proposta de preparar e avaliar os pilotos que sonham em chegar ao grid da principal categoria do automobilismo mundial.

Da base para a F1

E o próprio histórico dos grids mostra o tamanho do funil entre a F2 e a F1. Apenas 35 dos 174 pilotos que passaram pela GP2 entre as temporadas de 2005 e 2016 chegaram a disputar corridas na categoria máxima.

Isso significa que somente 20,1% dos nomes que ocuparam um lugar no grid da GP2 naquele período conseguiram chegar à F1, independentemente de terem conquistado ou não o título da categoria.

Desde 2017, quando a GP2 deu lugar oficialmente à F2, a proporção aumentou, mas continua longe de representar uma passagem direta para a F1. Dos 102 pilotos que fizeram parte do grid da F2 entre 2017 e 2025, 25 chegaram à categoria máxima, o equivalente a 24,5%.

Ou seja, aproximadamente um em cada quatro pilotos que disputaram a F2 nesse período acabou sendo aproveitado por uma equipe da F1.

O número também significa que 77 dos 102 pilotos que passaram pela F2 entre 2017 e 2025 não chegaram a disputar um GP de F1. Mesmo considerando a F2 como o último degrau da pirâmide antes da categoria máxima, três quartos do grid ficaram pelo caminho.

A estatística reforça que a F2 funciona como uma etapa de seleção, e não como uma garantia de acesso à F1.

Mais do que medir quantos campeões da base chegaram à F1, portanto, a análise de todo o grid permite observar a dimensão real do funil. O título pode aumentar consideravelmente as chances de um piloto, mas não é pré-requisito para chegar à F1.

Campeões da F2/GP2

PILOTO QUANDO FOI CAMPEÃO NA GP2/F2 QUANDO SE TORNOU PILOTO DA F1
Nico Rosberg 2005 2006
Lewis Hamilton 2006 2007
Timo Glock 2007 2008
Giorgio Pantano* 2008 2004
Nico Hulkenberg 2009 2010
Pastor Maldonado 2010 2011
Romain Grosjean** 2011 2009
Davide Valsecchi 2012 -
Fabio Leimer 2013 -
Jolyon Palmer 2014 2016
Stoffel Vandoorne 2015 2017
Pierre Gasly 2016 2018
Charles Leclerc 2017 2018
George Russell 2018 2019
Nyck de Vries 2019 2023
Mick Schumacher 2020 2021
Oscar Piastri 2021 2023
Felipe Drugovich 2022 -
Theo Pourchaire 2023 -
Gabriel Bortoleto 2024 2025
Leonardo Fornaroli 2025 -

*Giorgio Pantano disputou a Fórmula 3000 em três temporadas diferentes, sendo a primeira delas em 2001. Sendo assim, o piloto teve a oportunidade de fazer sua estreia na F1 antes de outros competidores, em 2004, com a Jordan.

**Romain Grosjean disputou o campeonato da GP2 de 2007 a 2009, fez sua estreia pela Renault na F1 em 2008, substituindo Nelson Piquet, e depois retornou para a GP2 em 2010, antes de se tornar campeão em 2011 e retornar para a F1 em 2012 com a Lótus.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: McLaren anuncia renovação de Lando Norris até 2030

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1: Mercedes confirma punição para Russell por troca de motor

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes confirma punição para Russell por troca de motor

F1: Aston Martin avalia trocar Honda por Red Bull ou Mercedes em 2028

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin avalia trocar Honda por Red Bull ou Mercedes em 2028

F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris ganha documentário produzido pela Prime Video

Últimas notícias

MotoGP: Marc Márquez dá o bote na largada e vence a sprint de Aragón; Moreira brilha e termina em 7º

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez dá o bote na largada e vence a sprint de Aragón; Moreira brilha e termina em 7º

NASCAR O'Reilly: Ryan Sieg vence pela primeira vez após 424 largadas

NASCAR O'Reilly
NOAP NASCAR O'Reilly
Daytona II
NASCAR O'Reilly: Ryan Sieg vence pela primeira vez após 424 largadas

F1: Ímola se movimenta para receber etapa final de 2026 em meio à indecisão sobre GPs do Oriente Médio

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Ímola se movimenta para receber etapa final de 2026 em meio à indecisão sobre GPs do Oriente Médio

ANÁLISE: Teste da F3 repleto de acidentes liga alerta da F1 para traçado perigoso de Madri

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
ANÁLISE: Teste da F3 repleto de acidentes liga alerta da F1 para traçado perigoso de Madri