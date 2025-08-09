Gabriel Bortoleto chegou à Fórmula 1 depois de vencer a Fórmula 2 e Fórmula 3, e sabia que seria o novato com a menor quilometragem na carteira. O brasileiro assinou com a Sauber, mesmo com todas as dificuldades da equipe depois de 2024, mas nada disso o abalou.

O Motorsport.com fez uma entrevista exclusiva com o brasileiro para entender como foi essa primeira parte da temporada, como foi a adaptação e como está o mundo veloz da F1;

Em menos de dois anos, Bortoleto mudou sua história esportiva e, provavelmente, também sua vida. Em 2 de setembro de 2023, Gabriel conquistou o título de campeão da Fórmula 3 e, em 6 de novembro do ano seguinte, a Sauber F1 anunciou sua contratação para a função de piloto titular.

"Sou um cara feliz, grato pelo que estou vivendo e pelas oportunidades que tive", começou o brasileiro. "Tenho vários amigos com todas as habilidades para merecer uma chance na F1, caras talentosos que fariam de tudo para estar na posição em que estou hoje, e isso é algo em que penso com frequência. Isso me leva a trabalhar duro, a dar tudo de mim em tudo para aproveitar ao máximo a oportunidade que me foi dada".

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Essas não são palavras vazias, basta olhar para a expressão no rosto de Gabriel toda vez que ele se prepara para entrar na pista. O objetivo é o mesmo de todos os pilotos, você trabalha (muito, no caso de Bortoleto) e sempre busca dar o seu melhor, mas há uma voz dentro de Gabriel que o leva a saborear plenamente o que faz.

Parece trivial, mas agora é algo raro, quando um jovem entra pela porta do paddock da Fórmula 1, ele tem que enfrentar, mais ou menos conscientemente, o risco de ser dominado pelo sistema. O entusiasmo inicial logo se esvai, o sorriso (não raro) desaparece de seu rosto após algumas corridas.

Esse não é o caso de Bortoleto...

"Gosto de estar aqui, sonhei a vida inteira em poder fazer o que estou fazendo, tenho a sorte de ser um dos vinte pilotos que participam do Campeonato Mundial de F1. Obviamente, tenho meus próprios objetivos e sonhos, estou determinado a alcançá-los e é isso que me dá energia para olhar para frente e continuar dando tudo de mim. Estou fazendo algo de que gosto e, no final, acho que a parte mais bonita de atingir uma meta é a jornada, viver dia após dia para transformar um sonho em realidade".

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aos doze anos de idade, ele deixou o Brasil e foi para Desenzano sul Garda, uma boa carreira no kart e depois a chegada aos monopostos. Um caminho não isento de obstáculos...

"Houve momentos difíceis. Em 2022 [ano em que Gabriel disputou sua segunda temporada na Fórmula Regional] tive vários problemas com os motores, mas são questões críticas que não são divulgadas. Naquela época, percebi que a única coisa a fazer era arregaçar as mangas e tentar recuperar o terreno onde eu pudesse, não havia motivo para dar desculpas e, hoje, olhando para trás, percebo que aquela situação me tornou um piloto e uma pessoa mais fortes".

"Coloquei toda a minha energia naquilo que podia melhorar, tive que ganhar décimos onde podia, e acho que cresci. A confirmação veio quando os problemas técnicos foram resolvidos".

"Quando tudo foi resolvido, comecei a vencer, o final da temporada foi muito bom. Fui para Jerez com a equipe Trident, nunca tinha pilotado um carro com esse tipo de potência, era a minha primeira vez e... me vi liderando com meio segundo de vantagem sobre meus rivais. Tudo veio naturalmente, desde a sensação com o carro até o relacionamento com os engenheiros, e naquele dia percebi que poderia me sair muito bem, o que aconteceu na temporada seguinte, quando conquistei o título".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Confirmando o papel fundamental que 2022 desempenhou na carreira de Bortoleto, há também a chegada de Fernando Alonso, que o quer em sua gestão do A14...

"A figura de Fernando chegou em meados de 2022, e foi um passo muito importante, um grande valor agregado. Em 2023, cheguei à Fórmula 3 e, pela primeira vez, corri nos fins de semana da F1. Quando entrei no circuito pela primeira vez, percebi que estaria correndo sob os olhos de todas as principais equipes da Fórmula 1, então pedi muitos conselhos a Fernando sobre como gerenciar o fim de semana da corrida, a pressão, as expectativas e muitas outras coisas".

"Alguém é levado a acreditar que uma pessoa muito ocupada como Alonso não tem tempo, mas posso confirmar que ele sempre o encontrou, talvez até sacrificando suas folgas, e acho essa disponibilidade dele uma coisa muito boa e, obviamente, um grande valor agregado".

Da McLaren à Sauber, passando pelo sucesso na F2

A vitória acelera os processos. De repente, Bortoleto se torna um dos jovens a serem observados com muita atenção...

"Depois de começar a temporada de 2023 muito bem, vencendo as duas primeiras corridas, um dia recebi um telefonema de Emanuele Pirro. Eu havia trabalhado na F4 com seu filho Goffredo, que havia sido meu engenheiro, mas nunca tive a chance de conhecer Emanuele e nem sabia da função que ele tinha na McLaren na época, que era responsável pelo programa para jovens".

"Lembro-me bem da ligação e fiquei realmente surpreso. Emanuele se mostrou uma ótima pessoa, demorou um pouco para preparar o contrato, mas no final eu fui o primeiro piloto a participar oficialmente do programa".

Gabriel continuou vencendo, provavelmente até pegando a própria McLaren desprevenida, que se viu no último outono com o campeão da Fórmula 2 sem poder lhe garantir um futuro a curto e médio prazo...

"A McLaren sempre foi muito transparente comigo, eles deixaram claro que não seriam um obstáculo se eu tivesse a oportunidade de correr na F1. Depois da minha vitória na F2, eles não tinham uma vaga disponível, Oscar e Lando são jovens, muito fortes e têm contratos de longo prazo. Então, quando souberam que havia essa oportunidade na Sauber, foram fiéis à sua palavra e me liberaram".

Gabriel Bortoleto, Sauber, Mattia Binotto, Sauber Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Assim, surge uma grande oportunidade. Mattia Binotto está de olho em Bortoleto, 2025 será um ano de transição em vista da investidura oficial da Audi, um cenário ideal para um jovem fazer sua estreia. Gabriel garante a última vaga ainda livre no final de um mercado de pilotos que viu um grande número de mudanças de camisa e a chegada de quatro novatos.

No papel, há o risco de se encontrarem em posições difíceis, e o início da temporada parece confirmar essa previsão...

"O início do campeonato não foi fácil. Dentro da equipe, minha contribuição sempre foi avaliada positivamente, mas vir de dois campeonatos ganhos e me encontrar lutando nas últimas posições não foi mentalmente fácil de aceitar. A ambição é sempre difícil de controlar, mas, corrida após corrida, a situação melhorou muito e eu me vi entre os 10 primeiros, uma sensação boa!"

A Sauber cresce e, junto com a equipe, Bortoleto cresce. O cenário é ideal, pouca pressão, baixas expectativas e uma ótima atmosfera dentro da equipe...

"Estou confiante, acho que temos um bom carro, talvez não seja possível aspirar à zona de pontos em todas as pistas, mas acho que estaremos no meio da disputa na maioria delas. Em comparação com o início da temporada, demos um grande salto, houve momentos em que estávamos na última fila, mas agora a situação definitivamente melhorou".

Com a chegada dos primeiros resultados, a intensidade dos holofotes também aumentou, o que começou a revelar a pessoa por trás do piloto. O público em geral viu pela primeira vez seu entusiasmo, seu prazer genuíno em pilotar um carro de Fórmula 1 e estar onde ele sempre sonhou estar.

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Sua felicidade ao ver o companheiro de equipe Nico Hulkenberg atingir um marco histórico em Silverstone, subindo ao pódio após 239 GPs, também não passou despercebida. Também no pódio, comemorando, estava Gabriel...

"Nico é uma ótima pessoa e um ótimo piloto, quando ele cruzou a linha em terceiro lugar em Silverstone foi uma emoção. Ele está me ajudando muito, aprendi e continuo aprendendo muito com ele, e quando você tem um bom relacionamento com alguém, acho que é espontâneo compartilhar uma parte de sua alegria, então me pareceu natural ir para baixo do pódio para celebrá-lo".

"Ele fez uma ótima corrida, tomou as decisões certas e obteve um resultado merecido, e eu queria estar lá naquele momento para comemorá-lo. Quando vi Nico levantar o troféu, disse a mim mesmo: 'bom, vou tentar fazer o meu melhor, quero estar lá também'. Aquela imagem me deixou animado".

A experiência de 2022 forjou o caráter de Bortoleto. Ele é, de longe, o novato que começou sua primeira temporada na Fórmula 1 com o menor número de quilômetros de testes, mas esse não é um assunto que ele coloca na mesa. Ele só fala sobre isso quando lhe fazem uma pergunta específica...

"Na véspera desta temporada, eu havia pilotado meio dia com a McLaren em um teste que eles me deram após a vitória em Monza e nos testes pós-temporada em Yas Marina, quando eu já era piloto da Sauber. Então, este ano, o número de quilômetros disponíveis com os monopostos da TPC [testes com carros anteriores] foi limitado, fiz um teste, mas estava chovendo naquele dia, então foi um teste molhado".

"Digamos que, no geral, cheguei ao início da temporada com dois dias de testes. Se eu tivesse mais quilômetros sobre meus ombros, teria chegado mais pronto, mais preparado, mas no meu caso isso também aconteceu na Fórmula 2 e na Fórmula 3. No final, não há desculpas, você tem que fazer o melhor com o que tem".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Peter Fox / Getty Images

A mídia também descobriu sua amizade com Max Verstappen. Quando eles se cruzam no paddock, sempre há tempo para um abraço e um bate-papo, no desfile de pilotos de domingo os dois estão frequentemente juntos e não faltam momentos de goliardia...

"Uma amizade nasceu graças à nossa paixão em comum por corridas virtuais e simuladores. Começamos no início de 2023, eu estava em minha primeira temporada na Fórmula 3 e Max me ajudou muito com o simulador, sugerindo o que tentar, mudanças a fazer e assim por diante. Nós nos encontramos pela internet, ele na casa dele, eu na minha, jogamos, discutimos... um pouco de tudo".

Em uma F1 em que não falta atenção para as famílias que acompanham os pilotos, surge outro aspecto singular da Bortoleto. Nos fins de semana de corrida, Gabriel é acompanhado por seu treinador e gerente de desempenho , mas raramente há outras pessoas em seu círculo mágico...

"Meus pais gostariam muito de me acompanhar nas corridas, mas são muito ocupados no Brasil. Meu pai gerencia o campeonato de Stock Car e tem muito o que fazer, este ano lançamos um novo carro e é muito trabalho. Rubens (Barrichello), Felipe (Massa) e muitos outros pilotos estão correndo na série", diz ele.

"Meu pai sempre foi um grande fã, mas quando jovem ele não podia contar com recursos financeiros, começou do zero. Quando havia um GP de Fórmula 1 em Interlagos, ele ajudava os VIPs a descer dos helicópteros e os acompanhava até a entrada do paddock, era uma forma de estar no autódromo, já que ele não tinha dinheiro para comprar um ingresso de arquibancada. Ele passou sua paixão para mim, demos nossos primeiros passos no kart e tivemos um sonho que parecia inatingível, mas agora seu filho está correndo na F1 e espero que em breve ele possa ir à pista pela primeira vez".

Depois de morar lá de 2023 a 2024, Bortoleto se despediu de Milão [deixando sua casa para Rafael Câmara] para se mudar para Mônaco...

"Infelizmente, meu tempo livre não é muito, além das viagens para os fins de semana de corrida, gosto de passar um tempo com a equipe no escritório de Hinwil, acho que isso é importante, especialmente quando se é um novato e se tem muito a aprender e aspectos com os quais se familiarizar".

O caminho é longo, mas um primeiro e importante objetivo já foi alcançado. Ele era o novato menos observado e, após seus primeiros 14 GPs, tornou-se o 'objeto' de grande interesse depois de três resultados entre os 10 primeiros nas últimas quatro corridas.

Tudo isso enquanto espera por um 2026 que, além do que as hierarquias técnicas dirão, batizará Bortoleto como o piloto oficial do projeto Audi F1.

"É difícil, se não impossível, fazer previsões. Não saberemos onde estaremos até o início da pista, temos que estar prontos para lutar por pódios ou pontos, veremos".

Tudo isso com um sorriso, confirmando que é possível trabalhar duro sem esquecer as origens e sem dar por garantida a presença em um clube cobiçado que atualmente tem apenas vinte membros. Nesse sentido, Bortoleto já é um valor agregado para a F1, mas a impressão é de que sua história está apenas começando.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!